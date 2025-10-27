به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در جمع خبرنگاران گفت: مراسم امروز به مناسبت هشتادمین سالگرد تاسیس منشور سازمان ملل متحد، همواره برای ما روزی مهم بوده است؛ نه صرفاً به این دلیل که ایران یکی از بنیان‌گذاران سازمان ملل متحد است. ایران از جمله حدود پنجاه کشوری بود که در سال ۱۹۴۵ در نشست تصویب منشور سازمان ملل شرکت داشت. همچنین ایران از کشورهایی بود که از پیامدهای جنگ جهانی دوم بسیار آسیب دید، زیرا علیرغم اعلام بی‌طرفی، توسط طرف‌های درگیر اشغال شد و خسارات سنگینی متحمل گردید.

وی ادامه داد: ایران همواره در مسیر ارتقای صلح و امنیت بین‌المللی حرکت کرده است. امسال، هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل را در شرایطی متفاوت گرامی می‌داریم؛ زیرا جهان امروز تفاوت اساسی با گذشته دارد. متأسفانه نقض‌های فاحش اصول سازمان ملل، به گونه‌ای فراگیر شده و تبعات قانون‌شکنانه و بی‌احترامی به اهداف و اصول این سازمان، صلح و امنیت جهانی را در معرض تهدیدی بی‌سابقه قرار داده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ما از این فرصت استفاده می‌کنیم تا هم بر پایبندی خود به اصول و اهداف منشور سازمان ملل و کلیت این نهاد تأکید کنیم، و هم نگرانی خود را از روندهای خطرناکی که جامعه جهانی را درگیر کرده، ابراز داریم. مهم‌ترین این روندها شامل یک‌جانبه‌گرایی، عادی شدن استفاده از زور و مداخله در امور داخلی کشورها است.

بقایی گفت: وقایع خرداد ماه سال گذشته، یادآور ضرورت مطالبه‌گری ایران از جامعه جهانی و سازمان ملل است، زیرا کشور ما بدون هیچ دلیل موجهی مورد تجاوز و تعدی رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت. در این آزمون، سازمان ملل نتوانست به خوبی عمل کند؛ شورای امنیت به دلیل نفوذ آمریکا حتی قادر به صدور یک بیانیه مختصر در محکومیت این تجاوز نشد. همین وضعیت در دیگر رویدادهای اخیر نیز مشاهده شد؛ از جمله تلاش سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های لغو شده علیه ایران به بهانه موضوع هسته‌ای.

وی ادامه داد: این وقایع گواه آن است که دوستداران واقعی صلح و امنیت بین‌المللی باید به‌طور جدی مراقب نقض فاحش قواعد و اصول بین‌الملل باشند. حمایت ۱۲۰ کشور از موضع ایران در محکومیت تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و نیز از دیدگاه ایران درباره غیرقانونی بودن اقدام سه کشور اروپایی در بازگرداندن قطعنامه شورای امنیت، همراه با مواضع روسیه و چین به عنوان دو عضو دائم و اثرگذار شورای امنیت، نمونه‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. این نشان می‌دهد که کماکان بخش عمده‌ای از جامعه جهانی نسبت به اصول و اهداف منشور سازمان ملل جدی و وفادار هستند.

بقایی تاکید کرد: ضروری است که همه کشورها هم تعهد خود به این اصول را تجدید کنند و هم در عمل با بی‌تفاوتی و بی‌عملی نسبت به نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، از جمله در منطقه ما، روندهای یک‌جانبه و خطرناک را تقویت نکنند.

