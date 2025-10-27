آغاز نشست معاونان وزیران کشور عضو اکو در تهران

به گزارش ایلنا، نشست معاونان وزیران کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) صبح امروز به ریاست علی اکبر پورجمشیدیان قائم‌مقام وزیر کشور، در تهران آغاز شد تا زمینه‌ساز برگزاری اجلاس وزیران کشور عضو و تصویب برنامه‌های همکاری مشترک منطقه‌ای باشد.

در این نشست، معاونان وزیران کشور عضو اکو، محورهای همکاری‌های مشترک در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و مرزی را بررسی می‌کنند. مدیریت مؤثر مرزها، توسعه تجارت مرزی، مبارزه با قاچاق و تقویت همکاری‌های انتظامی از مهم‌ترین موضوعات مطرح در این نشست است.

بر اساس دستور کار تعیین‌شده، تبادل تجربیات کشورها در زمینه مبارزه با مواد مخدر، امنیت سایبری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در ارتقای همکاری‌های امنیتی، از دیگر محورهای مورد توجه اعضا خواهد بود.

پیش‌نشست کارشناسی معاونان وزیران کشور، مقدمه‌ای برای برگزاری اجلاس اصلی وزیران عضو اکو است که قرار است فردا سه‌شنبه با حضور وزیران و مقامات ارشد کشورهای جمهوری اسلامی پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه، ازبکستان و جمهوری اسلامی ایران به همراه دبیرکل اکو، وزیر کشور عمان و معاون وزیر کشور عراق به عنوان مهمان، در تهران برگزار شود.

نتایج و توافقات این نشست کارشناسی در جلسه اصلی وزیران مورد بررسی و تصویب نهایی قرار خواهد گرفت.

برگزاری نشست وزیران کشور اکو بعد از یک وقفه طولانی ۱۵ ساله می‌تواند سرآغاز جدیدی برای توسعه همکاری‌های گسترده‌تر و عمیق‌تر کشورهای عضو سازمان در زمینه‌های مختلف باشد.

توافقات نشست امروز معاونان، فردا در قالب بیانیه تهران منعکس خواهد شد.

چهارمین نشست وزیران کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی «اکو» فردا سه‌شنبه ۶ آبان در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود.