به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیسجمهور، نشست مشترک معاونت حقوقی ریاستجمهوری و معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به ریاست حجتالاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور برگزار شد.
در این نشست حجتالاسلام والمسلمین مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه به همراه مدیرانکل و مشاوران معاونت و همچنین امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری حضور داشتند و به بیان دیدگاههای خود پیرامون هم افزایی و هماهنگی فی مابین پرداختند.
معاون حقوقی رئیسجمهور در این نشست بر لزوم همکاریهای دوجانبه دولت و قوه قضائیه با محوریت مسائل حقوقی و قضایی تاکید کرد و خواهان تعمیق این همکاری با قوه مقننه شد.
حجتالاسلام والمسلمین مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه هم هماهنگی میان قوه قضائیه و قوه مجریه برای بررسی دقیق لوایح را لازم دانست و بر مشارکت تنگاتنگ در جهت رفع موانع و پیشبرد اهداف تاکید کرد.
امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری خروجی هماهنگی میان قوه قضائیه و دولت را مثبت ارزیابی کرد و تداوم این روند را یک امر صحیح دانست و آثار عدم تعامل میان دو قوه را زیانبار قلمداد کرد.
در ادامه این جلسه معاونین معاونت حقوقی رئیسجمهور و همچنین مدیران کل معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه دیدگاههای خود در مورد مسائلی از جمله ابعاد شکلی و ماهوی طرحها و لوایح را تشریح کردند.