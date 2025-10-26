بیانیه مجمع جهانی تقریب مذاهب در آستانه سومین سالگرد حمله تروریستی به حرم شاهچراغ
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در بیانیه ای در آستانه سومین سالگرد، بار دیگر حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ(علیه السلام) را محکوم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، متن بیانیه به شرح زیر است:
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در آستانه سومین سالگرد حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) این جنایت هولناک را بار دیگر محکوم میکند و خاطره شهدای این حادثه را در یادها زنده نگاه میدارد.
این حمله شنیع که با هدف ایجاد تفرقه در امت اسلامی صورت گرفت، نه تنها جنایتی علیه ملت ایران، بلکه جرمی آشکار علیه تمامی امت اسلامی و ارزشهای اسلامی و انسانی محسوب میشود. تروریستها با هدف ایجاد رعب و وحشت و تضعیف روحیه وحدت در میان مسلمانان، این اقدام وحشیانه را مرتکب شدند.
حرم مطهر شاهچراغ(ع) به عنوان یکی از مهمترین نمادهای وحدت اسلامی و پایگاه تقریب مذاهب، همواره نقش بیبدیلی در تحکیم همبستگی امت اسلامی ایفا کرده است. این مکان مقدس، مظهر عشق به اهل بیت(ع) و کانون اشاعه معارف ناب اسلامی بوده و در طول تاریخ، پناهگاهی برای دلهای مشتاق محبان اهل بیت(ع) به شمار میرفته است.
این حادثه تلخ، پیوند معنوی عمیقی با مبارزات ملتهای مظلوم در سراسر جهان اسلام دارد. از مبارزات مردم فلسطین در برابر اشغالگران صهیونیست تا مقاومت مردم لبنان، عراق، افغانستان، یمن و دیگر کشورهای اسلامی، همه نشان از اتحاد در برابر تروریسم و افراطیگری دارد. این پیوندها بیانگر آن است که امت اسلامی در مصائب و آرمانهای خود مشترک است.
مجمع جهانی تقریب از تمامی نهادها، سازمانها، مراجع تقلید، علماء، روشنفکران و اندیشمندان جهان اسلام دعوت میکند تا با همدلی و همصدایی، جبهه متحدی برای دفاع از مقدسات اسلامی تشکیل دهند. ما معتقدیم که دفاع از حرمت اماکن مقدس، وظیفه شرعی و انسانی همه مسلمانان جهان است.
ما بر این باوریم که با اتکال به خداوند متعال و با الهام از سیره اهل بیت(علیهم السلام)، امت اسلامی میتواند با وحدت و انسجام، بر تمامی توطئههای دشمنان اسلام پیروز شود. وحدت امت اسلامی تنها راه مقابله با اینگونه توطئهها و حفظ عزت و کرامت مسلمانان است.
یاد و خاطره شهدای این حادثه تلخ را گرامی میداریم و برای بازماندگان آنان صبر و اجر مسالت مینماییم. امیدواریم که شهدای این حادثه، واسطه فیض و وحدت هرچه بیشتر امت اسلامی باشند.