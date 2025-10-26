خبرگزاری کار ایران
آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی اصلاح قانون مهریه در دستور کار مجلس

جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی لحظاتی قبل آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه علنی امروز (یکشنبه ۴ آبان  ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۲۴ نفر از نمایندگان آغاز شد.

دستور کار  مجلس به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی 

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی 

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

گزارش کمیسیون صنایع و معادن  در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

 

 

 

 

