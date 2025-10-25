زینیوند:
ایران با تکیه بر توان داخلی از شرایط بازگشت تحریمها عبور خواهد کرد
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: اجرای ادعایی اسنپبک از سوی غرب از جمله موارد نادر پس از تشکیل سازمان ملل است که دو عضو دائم شورای امنیت، مشروعیت تصمیم سایر اعضا را رسماً رد کردهاند. ایران با تکیه بر توان داخلی، انسجام ملی و آمادگی اقتصادی، از شرایط بازگشت تحریمها عبور خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، علی زینیوند معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در ادامه نشست خبری صبح روز دوشنبه خود با خبرنگاران با موضوع چهارمین نشست وزیران کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) گفت: در جریان جنگ ۱۲روزه، بهصورت اضطراری بخشی از اختیارات هیئت وزیران در حوزههای مختلف به استانداران تفویض شد و آنان توانستند با استفاده از این اختیارات اقدامات مؤثری انجام دهند.
زینیوند افزود: در آن ایام، اختیارات گستردهای به استانداران تفویض شد و آنان با توجه به سابقه، تجربه و شناختی که از استانهای خود داشتند، در چارچوب اختیارات واگذارشده بهخوبی عمل کردند. این تصمیم واقعاً گرهگشا بود و موجب شد مدیریت استانی در شرایط اضطراری با کارآمدی بیشتری انجام شود.
وی گفت: اما آنچه اخیراً نهایی و ابلاغ شده، مجموعهای از اختیارات مشخص و دائمی است که یکی از مهمترین محورهای آن افزایش اختیارات استانداران در حوزه دیپلماسی مرزی است.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: در آخرین نشست استانداران که با حضور رئیسجمهور برگزار شد، رئیسجمهور تأکید جدی بر تقویت دیپلماسی مرزی و افزایش اختیارات استانداران در این حوزه داشت. برخی از استانداران نیز بهصورت مصداقی اعلام کردند که در استان خود ظرفیتهایی برای تأمین کالاهای ضروری و گسترش تجارت با کشورهای همسایه دارند.
وی افزود: با تصمیماتی که اتخاذ شده، اکنون استانداران اختیار کافی برای فعالیت در این حوزه دارند و قطعاً منشأ اثر خواهند بود.
وی در پاسخ به سوالی درباره مدیریت مرزی گفت: مدیریت موثر در این حوزه طیفی از اقدامات مثل کنترل فیزیکی، الکترونیکی، کنترل از مبدا، همکاری اطلاعلاتی، امنیتی و انتظامی را شامل میشود، به همین دلیل سازمانهای متعدد در سطوح مختلف با یکدیگر همکاری دارند؛ با توجه به سیاستهای دولت چهاردهم و رویکرد وزیر کشور تعامل خوبی با وزرای کشورهای عضو اکو و سایر همسایگان وجود دارد و حاوی نتایج موثری است.
زینی وند در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص پیام جمهوری اسلامی ایران از برگزاری اجلاس وزرای کشور سازمان اکو ، ضمن اشاره به شعار همبستگی منطقه ای، امنیت و توسعه پایدار این نشست اظهار کرد: شعار این نشست به نوعی همان پیامی است که جمهوری اسلامی ایران از برگزاری این نشست می خواهد ارسال کند؛ هویت بشردوستانه، امنیت طلبانه و صلح جویانه کشور ما در طول جنگ ۱۲ روزه به طور ناجوانمردانه مورد حمله قرار گرفت؛ ولی ما دست از اصول تمدنی خود بر نمیداریم.
مدیریت مؤثر مهاجرت و مقابله با ورود غیرقانونی اتباع خارجی
معاون سیاسی وزیر کشور اظهار داشت: در حوزه مهاجرت غیرقانونی نیز جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه، بهویژه اعضای سازمان اکو، اقدامات مؤثری انجام دادهاند. اکنون توافقات خوبی میان استانداران مرزی و مقامات این کشورها برقرار است و مدیریت مؤثر مرزها نتایج مثبتی به همراه داشته است.
وی گفت: یکی از محورهای مهم نشست پیشِرو نیز بررسی راهکارهای مؤثر برای کنترل مهاجرت، ساماندهی امور پناهندگان و ایجاد سازوکارهای مشترک در این زمینه خواهد بود. مسئولان سازمانهای بینالمللی نیز در این نشست حضور فعال خواهند داشت.
زینیوند تأکید کرد: بخش زیادی از اتباع خارجی حاضر در ایران از برادران و خواهران افغانستانی هستند و جمهوری اسلامی ایران همواره با رویکرد انسانی و در نهایت عزت و احترام با آنان برخورد کرده است. با این حال، تأکید ما بر قانونمند شدن حضور اتباع است؛ همانگونه که در همه کشورهای دنیا هر فرد خارجی باید مشخص باشد از کجا آمده، برای چه هدفی حضور دارد و چه مدت در کشور اقامت میکند.
وی افزود: بر همین اساس، اخیراً اطلاعرسانی شد که افراد حقیقی و حقوقی در صورت نیاز به نیروی کار خارجی باید مجوزهای لازم را اخذ کنند و برای آنان ویزای کار صادر شود. وزارت کشور نیز در این زمینه با سایر دستگاهها در حال تبادل اطلاعات و همکاری است.
معاون سیاسی وزیر کشورگفت: اگر مدیریت مؤثر و سازمانیافته مرزها بهدرستی انجام گیرد و همکاری مردم نیز در این فرآیند جلب شود، بسیاری از چالشها در حوزه مهاجرت، قاچاق و امنیت برطرف خواهد شد. این موضوع از محورهای اصلی تمرکز در نشست آتی خواهد بود.
بازگشت تحریمها بر اساس ادعای غرب، فاقد وجاهت حقوقی است / ایران با انسجام ملی و توان داخلی از این مرحله نیز عبور خواهد کرد
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: اجرای ادعایی اسنپبک (بازگشت خودکار تحریمها) از سوی برخی کشورهای غربی فاقد وجاهت حقوقی و از جمله موارد نادر در تاریخ پس از تشکیل سازمان ملل است که دو عضو دائم شورای امنیت رسماً مشروعیت تصمیم سایر اعضا را رد کردهاند.
زینیوند افزود: از زمان تشکیل سازمان ملل بعد از جنگ جهانی دوم، کمتر سابقه داشته که دو عضو دائم شورای امنیت، رسماً و مکتوب تصمیم سایر اعضا را به رسمیت نشناسند. در این مورد خاص، برای نخستین بار تصمیمی که به نام سازمان ملل و در قالب قطعنامههای شورای امنیت ثبت شده، توسط چین و روسیه بهطور رسمی و حقوقی مورد تردید قرار گرفته است.
زینیوند اظهار داشت: تحریمهایی که امروز غربیها از آن با عنوان اسنپبک یاد میکنند، عملاً از همان ابتدا از سوی آمریکا یکجانبه اعمال شده بود. تنها در مقطع کوتاهی پس از امضای برجام در سال ۱۳۹۵، یک گشایش نسبی در مبادلات ایجاد شد، اما پس از آن آمریکا عملاً به سیاست فشار و تحریم بازگشت و این روند را یکجانبه و گسترده دنبال کرد.
ایران هزینههای تحریم را مدیریت کرده و به توان داخلی تکیه دارد
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: در سالهای اخیر، ایران مسیرهای متعددی برای مدیریت آثار تحریمها و خنثیسازی آنها پیدا کرده است. البته این به معنای نفی تلاشهای دیپلماتیک برای رفع تحریمها نیست، اما کشور با تکیه بر سه محور اساسی یعنی توان نظامی و امنیتی، انسجام ملی و آمادگی اقتصادی مسیر پایداری خود را ادامه میدهد.
زینیوند تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز با اتکا به توان داخلی، به سطحی از اعتمادبهنفس دفاعی و بازدارندگی رسیده که در حوزه نظامی و امنیتی اطمینان کامل از دفاع همهجانبه از کشور وجود دارد.
وی گفت: در کنار این موضوع، مردم ایران با وجود سختیها و نارضایتیها، همچنان در برابر دشمنان و تجاوزات خارجی با استواری ایستادهاند.
دولت چهاردهم برای اداره اقتصاد در شرایط تحریم آماده است
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: دولت چهاردهم در حوزه اداره اقتصاد کشور برای شرایط بازگشت تحریمها طرحهای مهم و عملیاتی را آماده کرده است. یکی از عرصههای فعال کشور در این مقطع، دیپلماسی منطقهای و همکاریهای چندجانبه است که جلوه آن را میتوان در نشست روز ششم آبان در تهران مشاهده کرد.
زینیوند تصریح کرد: در این نشست، نمایندگان دفاتر سازمان ملل، ده کشور عضو سازمان اکو و چند کشور همسایه مؤثر در سطوح عالی شرکت خواهند کرد.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران با ساختاری مستحکم، مدیریتی منسجم، رهبری مقتدر و فرماندهی کل قوا، همراه با آمادگی کامل نهادهای امنیتی و استانی، برای عبور از این مرحله آماده است.
معاون سیاسی وزیر کشور در پایان تأکید کرد: با توکل بر خداوند و اتکا به ظرفیتهای ملی، همانند همیشه از این شرایط نیز با سربلندی عبور خواهیم کرد، هرچند دشمنان ما همچنان شناخت دقیقی از واقعیتهای ایران ندارند و باید به درک درستتری از توانمندیهای جمهوری اسلامی برسند.