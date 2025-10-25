به گزارش ایلنا،بابک نگاهداری، در خصوص اهمیت جوان‌گرایی در عرصه مدیریت کشور، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال های اخیر به طور مکرر بر ضرورت تربیت نسل جدیدی از مدیران و حکمرانان و ورود مدیران جوان و نخبه به عرصه اداره کشور تاکید نموده اند اما به نظر می رسد علیرغم تاکید معظم له نظام مدیریتی کشور در این انتقال نسلی به بهانه‌های مختلف تعلل می‌ورزد که چنین روندی نیاز به اصلاح دارد و ضرورت این رویکرد صحیح از جنبه های مختلفی قابل تامل است.

وی با اشاره به چشم انداز کشور، تصریح کرد: در شرایط فعلی که با اتمام دوره چشم انداز بیست ساله در آستانه فصلی نوین در عرصه سیاسی و اداره کشور هستیم به نظر می رسد سایه ای از فرسودگی مزمن در مدیریت راهبردی و تصمیم گیری نسل مدیریتی موجود برای افق پیش روی ایران آینده سنگینی می کند. این خستگی مانع اصلی در بازسازی حیاتی ظرفیت‌های فکری، ‌سیاسی و مدیریتی کشور و انقلاب شده است و نیازمند تزریق نسل جدید نخبه برای پیشبرد اولویت های ملی هستیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: تکرار چرخه‌های تصمیم‌گیری سنگین در طی این سال‌ها و مواجهه مستمر با بن‌بست‌های ساختاری و شرایط تحریمی سبب تحلیل ذخیره انرژی شناختی و قوه ابتکار حکمرانان نسل‌های قبلی انقلاب گردیده و انرژی آنها عمدتا به کنترل بحران‌های روزمره، بدون تعریف مسیرهای جسورانه تحول‌گرا و نوآوری‌های ساختارشکن صرف شده است و این امر برای عبور از موانع و ساختن ایران آینده زهری راهبردی است.

وی با بیان اینکه ایران امروز عطشناک یک انگیزه ملی و معنابخش برای پیمودن مسیر آینده است، عنوان کرد: اگر نتوانیم این معنای بزرگتر را تعریف کنیم، فرسودگی انگیزشی برای جامعه ایران محتمل است. معنایی که ضامن دستیابی به ایران نوآفرین مردمی و پیشرفته باشد.

نگاهداری در این زمینه توضیح داد: نشانه‌های عینی فرسایش در حکمرانی را می توان در تاخیر مهلک در بازسازی سازوکارهای اداره کشور و رفع ناترازی‌ها، تمرکز بر اداره روزمره و غیاب چشم انداز آینده، غلبه تکلیف جاری بر ماموریت آتی، نبود افق‌گشایی، ‌واکنش به رویدادها به جای سیاستگذای فعال، فقدان روایت‌های پیش‌دستانه و طرح‌های راهبردی خلاق، ‌کاهش تعامل فکری با بدنه جوان و منتقد جستجو کرد.

وی ادامه داد: خستگی نظام مدیریتی سبب از کار افتادن چرخه تصمیم گیری، تقلیل توانایی حکمرانی در ارزیابی ریسک‌های پیچیده و انتخاب شایسته‌ترین افراد به جای افراد صرفا قابل اعتماد اما کم تاثیر، رسیدن به وضع همسانی شناختی مخرب و از دست‌دادن توان دیدن گلوگاه های استراتژیک و تضعیف مزمن کاریزمای آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه در چنین شرایطی نیازمند تزریق معنایی جدید و بازنویسی روایت بنیادین انقلاب اسلامی به زبان و ابزارهای قرن جدید برای نسل‌های جوان با محوریت ایران آینده هستیم، اذعان کرد: ذهن خسته، نیازمند ورود مداوم محرک‌های جدید و تحرک‌بخش، تعامل میان نسلی مستمر، نوسازی تیم‌های مدیریتی با ورود جوانان نخبه جدید و بازکردن حلقه‌های مدیریتی کشور است. باید توجه داشت که تیم های قدیمی خود بخشی از چرخه فرسودگی هستند و نیازمند نیروهای تازه هستیم.

