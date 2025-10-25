به گزارش ایلنا، محمد حسن دانافر دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میاندورود اظهار کرد: در پی گزارش وقوع یک فقره آدم ربایی دختر جوان به عنف و تهدید با سلاح سرد در شهرستان، با دستور دادستانی به پلیس آگاهی و انجام تحقیقات پلیسی، متهمان کمتر از ۲۴ ساعت از وقوع جرم دستگیر شدند.

وی افزود: این دو نفر در یکی از شهرستان‌های مجاور دستگیر و با انتقال به دادسرای میاندورود، پس از تفهیم اتهام از سوی مقام قضایی، با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند و دختر جوان به آغوش خانواده اش بازگشت.

دادستان میاندورود ضمن هشدار به مخلان امنیت جامعه، افزود: امنیت مردم شریف شهرستان خط قرمز دستگاه قضایی است و با هرگونه قانون شکنی و سلب امنیت و آسایش شهروندان با قاطعیت و بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

دانافر همچنین از برخورد قاطع بازپرس پرونده و تلاش پرسنل پلیس آگاهی در دستگیری سریع متهمان قدردانی کرد.

انتهای پیام/