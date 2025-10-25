خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قهرمانی خبر داد؛

۲۶ هزار میلیارد ریال جریمه نقدی و حبس برای سرشبکه‌ها و ضبط شناور حامل سوخت در هرمزگان

۲۶ هزار میلیارد ریال جریمه نقدی و حبس برای سرشبکه‌ها و ضبط شناور حامل سوخت در هرمزگان
کد خبر : 1704657
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور حکم محکومیت قطعی برای ۱۴ نفر از اعضای شبکه قاچاق سازمان یافته ۲۷ میلیون لیتر سوخت گازوئیل خبر داد.

به گزارش ایلنا، مجتبی قهرمانی با تاکید بر اینکه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به قاچاقچیان سوخت و برخورد قاطع و بدون اغماض با سرشبکه‌ها همچنان ادامه دارد ابراز داشت: به موجب رای دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان و تایید دادنامه صادره از دادگاه انقلاب بندرعباس، حکم قطعی محکومیت برای ۱۴ نفر از اعضای یک شبکه سازمان یافته که با تمرد نسبت به مامورین اقدام به قاچاق ۲۷ میلیون لیتر سوخت گازوئیل کرده بودند، صادر شد. 

وی افزود: چهار نفر از متهمین اصلی و سر شبکه‌های این باند سازمان یافته هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری و جمعاً مبلغ ۲۶ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم و از هر نوع فعالیت در امور دریایی اعم از حمل و نقل و صید به مدت ۳ سال محروم شده‌اند.

قهرمانی با اعلام اینکه سایر همدستان و اعضای این شبکه نیز به حبس و جزای نقدی محکوم شده‌اند خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کشف سوخت قاچاق از این شناور با درگیری مسلحانه و استفاده از مواد آتش‌زا از ناحیه متهمین صورت گرفته، با حکم دادگاه شناور لنج حامل سوخت نیز به نفع دستگاه کاشف ضبط گردید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ