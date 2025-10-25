خبرگزاری کار ایران
وظایف کمیسیون‌های تخصصی مجلس در کمیسیون‌ آیین‌نامه داخلی آسیب‌شناسی و بازنگری می‌شود

آسـیب‌شـناسـی و بازنگری عناوین و وظایف کمیسـیون های مجلس در جلسات این هفته کمیسیون آیین‌نامه مجلس بررسی می شود.

به گزارش ایلنا، دستور کار هفته جاری کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:

۱- ادامه رسـیدگی به طرح الحاق یک تبصـره به ماده ۱۲۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شـورای اسـلامی

۲- ادامه رســیدگی به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســلامی در مورد بازنگری، عناوین و وظایف کمیسـیون های مجلس شـورای اسـلامی

۳- سایر مباحث حسب مورد

براساس ماده ۱۲۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس در موارد ذیل اخذ رای مخفی با ورقه الزامی است: ۱- انتخاب اعضای هیات رئیسه، حقوقدانان شورای نگهبان و سایر انتخابات راجع به اشخاص ۲- انتخابات داخلی شعب و کمیسیون‌ها ۳- رای اعتماد و عدم اعتماد به وزیران و هیات وزیران و رای عدم کفایت به رئیس جمهور ۴- رای نسبت به اعتبارنامه نمایندگانی که مورد اعتراض واقع شده اند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۱/۰۶/۳۰) هیات رئیسه موظف است کارت های مخصوصی برای رای ‌گیری مخفی تهیه و در اختیار نمایندگان قرار دهد. رای‌ گیری به وسیله هرگونه ورقه و کارتی غیر از این اوراق معتبر نخواهد بود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۱/۰۶/۳۰) هیات رئیسه می‌تواند انتخاب نمایندگان برای عضویت در نهادها، هیات ها، مجامع و شوراها را با دستگاه الکترونیکی انجام دهد. در این صورت، هیات رئیسه موظف است اقدامات لازم برای عدم امکان دسترسی به آرای نمایندگان را به عمل آورد.

 

