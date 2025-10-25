به گزارش ایلنا، دستور کار هفته جاری کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:

۱- ادامه رسـیدگی به طرح الحاق یک تبصـره به ماده ۱۲۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شـورای اسـلامی

۲- ادامه رســیدگی به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســلامی در مورد بازنگری، عناوین و وظایف کمیسـیون های مجلس شـورای اسـلامی

۳- سایر مباحث حسب مورد

براساس ماده ۱۲۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس در موارد ذیل اخذ رای مخفی با ورقه الزامی است: ۱- انتخاب اعضای هیات رئیسه، حقوقدانان شورای نگهبان و سایر انتخابات راجع به اشخاص ۲- انتخابات داخلی شعب و کمیسیون‌ها ۳- رای اعتماد و عدم اعتماد به وزیران و هیات وزیران و رای عدم کفایت به رئیس جمهور ۴- رای نسبت به اعتبارنامه نمایندگانی که مورد اعتراض واقع شده اند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۱/۰۶/۳۰) هیات رئیسه موظف است کارت های مخصوصی برای رای ‌گیری مخفی تهیه و در اختیار نمایندگان قرار دهد. رای‌ گیری به وسیله هرگونه ورقه و کارتی غیر از این اوراق معتبر نخواهد بود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۱/۰۶/۳۰) هیات رئیسه می‌تواند انتخاب نمایندگان برای عضویت در نهادها، هیات ها، مجامع و شوراها را با دستگاه الکترونیکی انجام دهد. در این صورت، هیات رئیسه موظف است اقدامات لازم برای عدم امکان دسترسی به آرای نمایندگان را به عمل آورد.

