در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قرار گرفت؛

بررسی عملکرد شش‌ماهه اول بودجه ۱۴۰۴ با حضور مسئولین سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل

بررسی عملکرد شش‌ماهه اول بودجه ۱۴۰۴ با حضور مسئولین سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در جلسات هفته جاری خود عملکرد شش‌ماهه اول بودجه سال ۱۴۰۴ را با حضور مسئولین سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل بررسی می کنند.

به گزارش ایلنا، جلسات کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار می شود. دستور کار این کمیسیون به شرح ذیل است:

یکشنبه:

بررسی گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳ و شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ بودجه کل کشور با حضور مدیران و مسئولین سازمان برنامه و بودجه – خزانه‌داری کل – دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌ها

سه شنبه:

ادامه بررسی عملکرد اعتبارات بخش‌های گردشگری، ورزش و سلامت با حضور رئیس امور فرهنگی، گردشگری و ورزش و رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونین ذی‌ربط وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورزش و جوانان و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

