حضور وزیر نفت در کمیسیون صنایع و معادن

به گزارش ایلنا، نشست این هفته کمیسیون صنایع و معادن مجلس در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه (۴، ۵ و ۶ آبان ماه) برگزار خواهد شد.

دستور کار این کمیسیون به شرح ذیل است:

_ بررسی طرح اصلاح ماده (۱۱) قانون هوای پاک با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی مربوطه و کارشناسان مرکزپژوهش های مجلس، اتاق ایران و مرکز تحقیقات اسلامی قم

_بررسی لایحه اصلاح ماده(۶) قانون هواپیمایی کشوری با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی مربوطه، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، اتاق ایران و مرکز تحقیقات اسلامی قم

_ تشکیل کارگروه ویژه جهت ادامه بررسی طرح اصلاح قانون معادن با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی مربوطه

_دعوت از وزیر نفت در خصوص بررسی وضعیت تامین سوخت واحدهای صنعتی و معدنی

_دعوت از معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه جهت استماع گزارش عملکرد

همچنین کمیته معادن به منظور بررسی عملکرد صنایع فولادی کشور و کمیته ویژه مدیریت ناترازی انرژی جهت ادامه بررسی مدیریت ناترازی انرژی در حوزه تولید، مصرف و مدیریت منابع آبی کشور تشکیل جلسه خواهند داد.

