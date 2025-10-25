جبلی در گفتوگو با ایلنا:
آمار منتشر شده در خصوص میزان بینندگان سریالهای صداوسیما را تایید نمیکنیم
رییس صداوسیما در رابطه با آمار ۱۰ درصدی بینندگان سریالهای صداوسیما گفت: معمولاً مرکز تحقیقات ما در پایان هر فصل نظرسنجی را در مورد میزان مخاطب سریالها انجام میدهد. سریالهایی که دوره پخش آنها تمام شده، ملاک هستند و نتایج آن در اختیار برنامهسازان قرار میگیرد. ما آمار منتشر شده را تأیید نمیکنیم.
پیمان جبلی رییس صدا و سیما در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با آمار بینندگان سریالهای صداوسیما در تابستان که اعلام شده بود کاهش محسوسی داشته است و نزدیک به ۱۰ درصد اعلام شده است، گفت: این آمار غلط است زیرا برخی از نظرسنجیها در زمان شروع یک سریال منتشر میشود. طبیعتاً وقتی تنها چند قسمت از یک سریال پخش شده باشد، مخاطبان آن کمتر است و هرچه بیشتر پخش شود، تعداد مخاطبان افزایش مییابد.
جبلی درباره برنامههای صدا و سیما برای افزایش مخاطبان گفت: هم تنوع سریالها را که مشاهده میکنید. آمادهسازی سریالها به گونهای است که جدول پخش ما هیچگاه خالی از سریال جدید نباشد. در حال حاضر فکر میکنم ۱۶ سریال جلوی دوربین داریم و هفت یا هشت سریال آماده پخش هستند، یعنی تمام مراحل آنها انجام شده است. همچنین تعداد بسیار بیشتری از این سریالها در حال پیشتولید و نگارش فیلمنامه هستند.
به گزارش ایلنا، اخیرا اعلام شد که نتایج نظرسنجی تابستان مرکز پژوهشهای سیما نشان میدهد سریالهای جدید تلویزیون حتی ۱۰ درصد مخاطب هم ندارند؛ مخاطب پیگیر سریالها (تمام قسمتها) حتی ۲ درصد هم نیست و بعد از شبکه آی فیلم و شبکه ۳ (پخش فوتبالهای باشگاهی و خارجی) مخاطب تمام شبکههای سیما کمتر از ۱۰ درصد است!