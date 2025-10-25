خبرگزاری کار ایران
مخبر در گفت‌وگو با ایلنا:

رژیم صهیونیستی باید نگران باشد نه ما/ اگر خامی کنند با برخورد سنگین‌تری مواجه خواهند شد

مشاور و دستیار رهبر انقلاب گفت: در تقابل اخیر این ما بودیم که پیروز شدیم بنابراین آن‌ها باید نگران باشند که چه اتفاقی خواهد افتاد. ضمن اینکه اگر خامی کنند و چنین اقدامی را انجام دهند، با یک برخورد بسیار سنگین‌تری از گذشته مواجه خواهند شد.

محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر انقلاب در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با تاثیرات مکانیزم ماشه و فشارهای حداکثری در فضای عمومی جامعه گفت: تحریم‌هایی که ایالات متحده آمریکا اعمال کرده، بسیار وسیع‌تر از تحریم‌هایی است که در توافق برجام بر اساس بحث مکانیزم ماشه مطرح شده است. به هر حال، کشور به مدت ۴۰ سال است که با تحریم‌های آمریکا مواجه بوده و با اقتدار اداره شده است. البته، قطعاً این تحریم‌ها اثراتی داشته و مشکلاتی را ایجاد کرده و می‌کند، اما ان‌شاءالله با تدبیر و مدیریت مسئولین مربوطه، این مسائل حل خواهد شد و امور کشور به حول قوه الهی پیش خواهد رفت.

در جنگ ۱۲ روزه این ما بودیم که پیروز شدیم

وی در خصوص تهدیدات اسرائیل  یادآور شد: یکی از چیزهایی که زیاد مطرح می‌کنند این است که چه زمانی رژیم صهیونیستی اقدام به حمله خواهد کرد، البته عکس این موضوع صادق است، در تقابل اخیر این ما بودیم که پیروز شدیم بنابراین آن‌ها باید نگران باشند که چه اتفاقی خواهد افتاد. ضمن اینکه اگر خامی کنند و چنین اقدامی را انجام دهند، با یک برخورد بسیار سنگین‌تری از گذشته مواجه خواهند شد.

دشمنان نمی‌توانند در مردم رسوخ کنند

معاون اول دولت سیزدهم درباره تلاش دشمنان برای تحریک مردم خاطرنشان کرد: مردم وفادار به کشور و نظام خود هستند. با همین محاسبات به ما حمله کردند، اما مشاهده کردید که هیچ اتفاقی نیفتاد. مردم  ۴۰ سال است این مسائل را پشت سر گذاشتند و به نظام و کشور خود وفادارند و دشمنان هم نمی‌توانند در آن‌ها رسوخ کند.

انتهای پیام/
خبرنگار : علیرضا کاظمی مقدم
