حاجی بابایی مطرح کرد؛

ضرورت ارائه پیشنهاد‌های عملی برای مقابله با جنایت‌کاران جنگی

نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت ارائه راهکار‌ها و پیشنهاد‌های عملی برای مقابله با عاملان جنایات رخ‌داده در غزه و فلسطین تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی بابایی در مجمع بین‌المجالس جهانی در ژنو در واکنش به گزارش کمیته بررسی مسائل خاورمیانه، گفت: رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن، ایالات متحده آمریکا، مسئول مستقیم فجایع انسانی در غزه و فلسطین هستند و این اقدامات آشکارا نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود. در گزارش دو نکته اساسی باید مورد تأکید بیشتر قرار می‌گرفت؛ نخست، شناسایی رژیم صهیونیستی و آمریکا به عنوان عاملان اصلی فاجعه انسانی در غزه؛ و دوم، ضرورت گنجاندن پیشنهاد‌های عملیاتی مشخص برای برخورد با این جنایت‌کاران در گزارش نهایی.
 
وی افزود: صرف بیان فجایع کافی نیست. باید در چارچوب‌های بین‌المللی، سازوکار‌های عملی و مؤثر برای پاسخ‌گویی عاملان این جنایات طراحی و اجرا شود. از کمیته بررسی مسائل خاورمیانه درخواست می کنیم تا پیشنهاد‌ها و راهکار‌های عملیاتی جدیدی را که در گزارش کنونی نیامده است، به آن اضافه کند تا موضع اتحادیه بین‌المجالس در قبال جنایات غزه صریح‌تر و قاطع‌تر بیان شود و این موضوع در صحن تایید شد.
 
لازم به ذکر است؛ این نشست با تصویب سندی درباره حفظ هنجار‌های انسانی و حمایت از اقدامات بشردوستانه در زمان بحران و نقش پارلمان‌ها در حمایت و هماهنگی اقدامات بشردوستانه، و تضمین رعایت حقوق بشر در شرایط بحرانی و قطعنامه‌ای درباره بازشناسی و حمایت از قربانیان فرزندخواندگی غیرقانونی بین‌المللی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به پایان رسید که از پارلمان‌ها می‌خواهد که اطمینان حاصل کنند که چارچوب قانونی ملی، فرزندخواندگی‌های غیرقانونی بین کشوری به عنوان نوعی قاچاق انسان طبقه‌بندی کنند و بر تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای جلوگیری از فرزندخواندگی‌های غیرقانونی، با استفاده از کنوانسیون‌های موجود، سیستم‌های نظارتی پیشرفته، تبادل اطلاعات بین کشور‌ها و مجازات شبکه‌های جنایی دخیل در این فعالیت‌ها تاکید شد و در نهایت، یکصد و پنجاه و یکمین مجمع اتحادیه بین‌المجالس جهانی با نواختن سرود IPU به کار خود خاتمه داد.
 
یکصد و پنجاه و یکمین اجلاس مجمع اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) با موضوع حفظ هنجار‌های انسانی و حمایت از اقدامات بشردوستانه در زمان بحران و دموکراسی فراگیر برای جهانی پایدار در ژنو برگزار شد و هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و با همراهی شمس‌الدین حسینی عضو هیات رئیسه کمیته دائمی امور سازمان ملل اتحادیه بین‌المجالس (IPU) و عضو شورای اجرایی IPU مجلس، حجت‌الاسلام والمسلمین آقاتهرانی نماینده مردم تهران در مجلس، رحیم زارع نماینده مردم آباده در مجلس، رحمت‌الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس و خانم الهام آزاد نماینده مردم نایین در مجلس و عضو شورای اجرایی اتحادیه بین‌المجالس (IPU) مجلس شورای اسلامی در این اجلاس حضور داشتند. 

 

