به گزارش ایلنا، جلال امیری دادستان عمومی و انقلاب شاهرود گفت: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر رهاسازی زباله و تخلیه غیرمجاز پسماندهای رستورانی در محور شاهرود–میامی، که یکی از مسیرهای تردد زائران حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) در سفر به مشهد مقدس است، و در اجرای منویات ریاست‌کل دادگستری استان سمنان پیرامون صیانت از محیط زیست و سلامت عمومی، طرح مشترکی با حضور نهادهای اجرایی و انتظامی اجرا شد.

وی افزود: در این طرح با همکاری شهرداری، اداره حفاظت محیط زیست، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی، نیروهای نظامی و انتظامی، اداره راه و ترابری و دامپزشکی، بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای این دستگاه‌ها در عملیات پاک‌سازی این مسیر مشارکت کردند.

دادستان عمومی و انقلاب شاهرود گفت: در نتیجه این اقدام مشترک، مراکز خدماتی و صنفی متخلف که اقدام به دفع و دپوی غیرمجاز زباله کرده بودند، شناسایی، پلمب و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شد. متخلفان همچنین موظف شدند پسماندهای رهاشده در طبیعت را با هزینه شخصی جمع‌آوری کنند.

وی افزود: برخی واحدهای صنفی که اصول بهداشتی را رعایت نمی‌کردند، اخطار کتبی دریافت کردند و در موارد تکرار تخلف، پلمب موقت آن‌ها انجام شد.

گشت‌های روزانه و اقدامات پیشگیرانه

امیری ادامه داد: گروه‌های گشت محیط زیست مسیرهای پرتردد بین‌شهری را به‌صورت روزانه رصد می‌کنند تا از تکرار تخلفات مشابه جلوگیری شود. همچنین در تعامل با مراجع ذی‌صلاح، نصب تابلوهای هشدار و اطلاع‌رسانی درباره جرائم زیست‌محیطی و تهدید علیه بهداشت عمومی در سایر محورهای اصلی در دستور کار قرار گرفته است.

فرهنگ‌سازی مردمی و پویش سفر سبز

وی از رسانه‌ها و فعالان فرهنگی خواست تا در قالب پویش‌های مردمی نظیر «نه به زباله‌ریزی» و «سفر سبز»، فرهنگ‌سازی عمومی و تقویت مسئولیت اجتماعی در حوزه حفاظت از محیط زیست را ترویج دهند.

دادستان عمومی‌وانقلاب شاهرود تأکید کرد: جرایم مربوط به آلودگی محیط زیست و تهدید علیه بهداشت عمومی غیرقابل گذشت است و مرتکبان علاوه بر جبران خسارت، با کیفر قانونی نیز مواجه خواهند شد.

وی در پایان گفت: محیط زیست میراث مشترک نسل امروز و فرداست و هیچ فعالیت اقتصادی یا گردشگری نباید به بهای آسیب به طبیعت و سلامت عمومی مردم انجام شود. صیانت از محیط زیست و تضمین سلامت جامعه، مسئولیتی مشترک بر دوش همه شهروندان است.

