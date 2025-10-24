خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ورود دادستانی شاهرود به تخلفات زیست‌محیطی در محور شاهرود–میامی

ورود دادستانی شاهرود به تخلفات زیست‌محیطی در محور شاهرود–میامی
کد خبر : 1704299
لینک کوتاه کپی شد.

با دستور دادستان عمومی و انقلاب شاهرود و در اجرای سیاست‌های قضایی استان سمنان، طرح جامع پایش و پاک‌سازی محور شاهرود–میامی، مسیر تردد زائران حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)، اجرا و چند واحد متخلف شناسایی، پلمب و برای متصدیان آنها پرونده قضایی تشکیل شد.

به گزارش ایلنا، جلال امیری دادستان عمومی و انقلاب شاهرود گفت: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر رهاسازی زباله و تخلیه غیرمجاز پسماندهای رستورانی در محور شاهرود–میامی، که یکی از مسیرهای تردد زائران حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) در سفر به مشهد مقدس است، و در اجرای منویات ریاست‌کل دادگستری استان سمنان پیرامون صیانت از محیط زیست و سلامت عمومی، طرح مشترکی با حضور نهادهای اجرایی و انتظامی اجرا شد.

وی افزود: در این طرح با همکاری شهرداری، اداره حفاظت محیط زیست، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی، نیروهای نظامی و انتظامی، اداره راه و ترابری و دامپزشکی، بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای این دستگاه‌ها در عملیات پاک‌سازی این مسیر مشارکت کردند.

دادستان عمومی و انقلاب شاهرود گفت: در نتیجه این اقدام مشترک، مراکز خدماتی و صنفی متخلف که اقدام به دفع و دپوی غیرمجاز زباله کرده بودند، شناسایی، پلمب و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شد. متخلفان همچنین موظف شدند پسماندهای رهاشده در طبیعت را با هزینه شخصی جمع‌آوری کنند.

وی افزود: برخی واحدهای صنفی که اصول بهداشتی را رعایت نمی‌کردند، اخطار کتبی دریافت کردند و در موارد تکرار تخلف، پلمب موقت آن‌ها انجام شد.

گشت‌های روزانه و اقدامات پیشگیرانه

امیری ادامه داد: گروه‌های گشت محیط زیست مسیرهای پرتردد بین‌شهری را به‌صورت روزانه رصد می‌کنند تا از تکرار تخلفات مشابه جلوگیری شود. همچنین در تعامل با مراجع ذی‌صلاح، نصب تابلوهای هشدار و اطلاع‌رسانی درباره جرائم زیست‌محیطی و تهدید علیه بهداشت عمومی در سایر محورهای اصلی در دستور کار قرار گرفته است.

فرهنگ‌سازی مردمی و پویش سفر سبز

وی از رسانه‌ها و فعالان فرهنگی خواست تا در قالب پویش‌های مردمی نظیر «نه به زباله‌ریزی» و «سفر سبز»، فرهنگ‌سازی عمومی و تقویت مسئولیت اجتماعی در حوزه حفاظت از محیط زیست را ترویج دهند.

دادستان عمومی‌وانقلاب شاهرود تأکید کرد: جرایم مربوط به آلودگی محیط زیست و تهدید علیه بهداشت عمومی غیرقابل گذشت است و مرتکبان علاوه بر جبران خسارت، با کیفر قانونی نیز مواجه خواهند شد.

وی در پایان گفت: محیط زیست میراث مشترک نسل امروز و فرداست و هیچ فعالیت اقتصادی یا گردشگری نباید به بهای آسیب به طبیعت و سلامت عمومی مردم انجام شود. صیانت از محیط زیست و تضمین سلامت جامعه، مسئولیتی مشترک بر دوش همه شهروندان است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ