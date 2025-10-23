نشست سفرای ایران در تعدادی از کشورهای همسایه با وزیر امور خارجه

به گزارش ایلنا،سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای آسیای میانه، روسیه، پاکستان، هند، عراق و افغانستان که برای شرکت در دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی در مشهد حضور دارند، با سید عباس عراقچی دیدار کردند‌.

وزیر خارجه با تشریح مسائل جاری مرتبط با سیاست و روابط خارجی به خصوص در حوزه همسایگان، بر اهمیت پیگیری برنامه دیپلماسی استانی به‌عنوان گامی عملی در راستای سیاست حسن همسایگی تاکید کرد.

عراقچی خواستار بهره‌برداری سفرای کشورمان از فرصت برگزاری دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی در مشهد مقدس برای آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های اقتصادی - تجاری متنوع استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی شد.

وزیر امور خارجه بر اهمیت تقویت ارتباطات سفرا با جهات ذیربط استانی به خصوص استانداری‌ها، اتاق‌های بازرگانی و مناطق آزاد استان‌های شرق کشور به‌منظور رفع موانع و گسترش روابط با کشورهای همسایه شرق و شمال شرق کشور تاکید کرد و اهمیت ایفای نقش تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و راهگشایی وزارت خارجه در روابط اقتصادی خارجی کشور را خاطرنشان کرد.

