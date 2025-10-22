به گزارش خبرنگار ایلنا، اسکندر مؤمنی وزیر کشور در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره بازگشت گشت‌های ارشاد گفت: من موضوع متقنی درباره گشت‌های ارشاد نشنیدم. در دولت هم در این مورد قرار شد وزارت فرهنگ و ارشاد موضوع را پیگیری کند.

وی درباره متصل نشدن برخی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به درگاه ملی مجوزها شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در کشور، گفت: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تعداد بسیار زیادی دارند با یک وزارتخانه که یک ستاد در مرکز و در ۳۱ استان و در سطح حدود ۵۰۰ شهرستان‌ها اداره کل و واحد اجرایی وجود دارد.

وزیر کشور گفت: ما در وزارت کشور حدود ۴۰ هزار دهیاری و بیش از ۱۰۰۰ شهرداری داریم. شهرداری‌ها تابع ضوابط خاص خود هستند و شوراهای شهر همکاری خود را اعلام کرده‌اند، طبیعتاً از نظر کمی تعدادشان این مجموعه‌ها بسیار زیاد است اما از منظر ظرفیت و تعداد، کار سنگینی است در حوزه وزارت کشور یعنی سازمان شهرداری‌ها تلاش این است که در اولین فرصت این نهادها هم به طرح ملحق شوند.

وی درباره بازگشت اتباع افغانستانی با ویزای کار گفت: آنچه روشن است این است که ما با ورود قانونی اتباع مشکلی نداریم، اتباع کشورهای مختلف به‌صورت قانونی تحت عنوان ویزاهای گردشگری یا ویزاهای کار وارد می‌شوند اینجا هم همینطور است و فرقی ندارد با هر ویزایی که در بقیه کشورها هست باید مطابق نیاز کشور و با اعلام کفالت یا پذیرش از سوی کارفرما در محل مشخص مشغول کار شوند و آن شرکت کفالت را بپذیرد.

وزیر کشور گفت: روندهای مربوط به اخذ ویزا و مجوز، مراحل قانونی خود را دارد و به‌صورت قانونی انجام می‌شود. مسأله اصلی ما حضور غیرقانونی اتباع است. الان هم به صورت قانونی از خیلی از کشورها از جمله کشور دوست افغانستان اتباع می‌آیند و می‌روند موضوع ما در خصوص اتباع غیرقانونی است.

وی درباره مشکل تحصیل دانش آموزان اتباع گفت: درباره دانش‌آموزان هم قرار شد آمار دقیقی گرفته شود تا ببینیم وضعیت چیست و سپس تصمیم لازم اتخاذ شود.

وی درباره انتصاب فرمانداران و استانداران گفت: من بارها گفته ام ملاک ما شایستگی است انتصابات نشان داد که این موضوع برای ما فرقی ندارد که از چه جنسیتی و چه قومیتی باشند. و هر کسی شایستگی داشته باشد فارغ از نگاهی که دارد و فارغ از جنیسیت انتخاب می شود این را هم نشان دادیم و برای اولین بار در طول ۴۰ الی ۵۰ سال گذشته دو استاندار اهل سنت انتخاب شدند و هیچ فرقی ندارد و ملاک ما شایستگی است.

وزیر کشور درباره برگزاری انتخابات شوراها گفت: در انتخابات شوراها امسال دو تغییر اساسی دادیم چراکه ما هم انتخابات شوراها را داریم و هم انتخابات میان دوره ای مجلس وخبرگان. قرار است اخذ رای و احراز هویت به صورت تمام الکترونیک پیش رود و تا اینجا هم الحمدالله عقب نیستیم و امیدوارم بتوانیم برسانیم یعنی همه اقدامات فنی و صحت سنجی انجام شود یعنی هم از نظر دقت و هم ازنظر صحت بتوانیم تمام الکترونیک برگزار کنیم.

وزیر کشور درباره برگزاری انتخابات به صورت تناسبی گفت: انتخابات این دوره تناسبی است به این مفهوم که هر حزبی که دارای مجوز است نماینده معرفی می کند و به تناسب آرایی که آورده اند کرسی کسب می کنند این مرحله در تهران انجام می شود و در مرحله بعد در شهرهای بیش از ۵۰۰ هزار نفر اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: این کار باعث می شود فعالیت حزبی گسترش پیدا کند و حزبی که احتمال می دهد اکثریت را نیاورد و ۲۰ الی ۳۰ درصد داشته باشد آن هم شرکت می کند و در مواقعی که مشارکت پایین است. در همه کشورهای دنیا به دلایل مختلف گاهی مشارکت بالا است و گاهی پایین. در زمانی که مشارکت مقداری از میانگین پایین باشد حزبی که اکثریتی از مشارکت پایین بیاورد طبیعی است که نمایندگی اکثریت جامعه را نمی کند ولی در اینجا صداهای مختلف مطرح هستند و این اقدام به کار جمعی نزدیک تر است.

وزیر کشور درباره سازمان ملی مهاجرت گفت: وزارت کشور مکلف بود که لایحه سازمان ملی مهاجرت را بر اساس قانون برنامه هفتم به مجلس تقدیم کند و این جزء لوایح تکلیفی بوده است. این لایحه در دولت تصویب شد و به مجلس ارسال گردید. هم‌اکنون مجلس در حال بررسی آن است و نمایندگان دولت نیز در جلسات حضور دارند.

وی ادامه داد: امیدواریم ان‌شاءالله بتوانیم به نتیجه خوبی برسیم. دولت همواره از لایحه‌ای که ارائه کرده، دفاع می‌کند و امیدواریم تغییرات مجلس به گونه‌ای نباشد که از نظر ماهوی و روح کلی لایحه، تغییرات اساسی ایجاد شود.

مومنی درخصوص خروج اتباع افغانستانی از کشور تصریح کرد: از ابتدای سال یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از کشور خارج شده‌اند که ۷۰ درصد آن‌ها به‌صورت خودمعرف بوده است. تصمیم داریم با انسداد مناسب مرزها، بازگشت اتباع خارج شده به حداقل برسد.

