به گزارش ایلنا، صبح روز سه شنبه اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، با استقبال نورمحمدی فرماندار شهرستان آبدانان، حجت الاسلام حسینی امام جمعه شهرستان و اعضای شورای تأمین و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی وارد این شهرستان شد.

دیدار سخنگوی قوه قضاییه با خانواده شهید هسته‌ای داریوش رضایی‌نژاد در ایلام

اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و سخنگوی قوه قضاییه، در جریان سفر یک‌روزه رئیس قوه قضاییه به استان ایلام، با حضور در منزل شهید هسته‌ای داریوش رضایی‌نژاد با خانواده این شهید والامقام دیدار کرد.

جهانگیر در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور در منزل این شهید گران‌قدر گفت: بسیار خوشحالم که در جمع خانواده یکی از شهدای برجسته علمی کشور حضور دارم. اگر امثال شهید رضایی‌نژادها نبودند، امروز ایران نمی‌توانست با اقتدار از آرمان‌ها و ارزش‌های خود دفاع کند.

وی افزود: دشمن صهیونیستی از آن جهت در پی تضعیف روحیه مقاومت در نظام جمهوری اسلامی است که می‌داند این نظام، دانشمندپرور و متکی بر اندیشه و ایمان است. پیش از انقلاب نیز رژیم صهیونیستی مانع پیشرفت علمی ایران بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با ترور دانشمندان ما در پی جلوگیری از تثبیت این مسیر الهی برآمد؛ اما با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، ایران امروز با صلابت‌تر از گذشته مسیر خود را ادامه می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: «شهدایی همچون شهید رضایی‌نژاد موجب تداوم مسیر نورانی انقلاب اسلامی هستند. تبریک به پدر و مادر این شهید، نه تنها متعلق به مردم ایران، بلکه هدیه‌ای برای تمام آزادی‌خواهان جهان است. امیدواریم جوانان ما در مسیر حق‌طلبی و مقاومت گام‌های استوارتری بردارند.»

جهانگیر ادامه داد: تلاش‌های رژیم صهیونیستی هرگز نخواهد توانست ملت ایران را به شکست وا دارد؛ همان‌گونه که در جنگ ۱۲ روزه نیز تمامی نقشه‌های آنان بر هم خورد. امروز ایران در مسیر پیشرفت قرار دارد، هرچند مشکلات و سختی‌هایی وجود دارد، اما با حضور و همراهی مردم این مشکلات برطرف خواهد شد.

وی در پایان حضور خود در شهرستان آبدانان گفت: امیدواریم این سفر با رویکرد مسئله‌محور و پیگیری مصوبات، منجر به حل مشکلات مردم شود و خروجی آن ارتقای امنیت و افزایش رضایتمندی در استان ایلام باشد.

امام جمعه آبدانان، حجت‌الاسلام ابراهیم حسینی احمد فداله، ضمن خیرمقدم و خوش‌آمدگویی اظهار کرد: شهرستان آبدانان به‌حق به‌عنوان شهرستان نخبه‌پرور شناخته می‌شود و یکی از مصادیق بارز آن، شهید داریوش رضایی‌نژاد است که خار چشم دشمنان نظام جمهوری اسلامی شد.

وی افزود: این شهرستان، زادگاه نوجوان‌ترین رزمنده هشت سال دفاع مقدس است و مردمان آن با ویژگی‌هایی چون ولایتمداری، ایثار و حضور همیشگی در صحنه‌های انقلاب شناخته می‌شوند.

امیدواریم با حضور و توجه ویژه شما، گره‌ای از مشکلات مردم شهرستان آبدانان گشوده شود.

بازدید از ساختمان اداری دادگستری شهرستان آبدانان

رئیس دادگستری شهرستان آبدانان گفت: ساختمان اداری دادگستری آبدانان نیازمند تجهیز و بازسازی و‌ نگاه ویژه مسئولان قضایی است.

احمد هاشمی، رئیس دادگستری شهرستان آبدانان، در نشست شورای اداری این شهرستان که با حضور سخنگوی قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: ساختمان اداری دادگستری آبدانان متناسب با حجم بالای پرونده‌های ورودی نیست و در شأن همکاران قضایی و اداری این مجموعه قرار ندارد.

وی با اشاره به غیر فعال بودن دادگاه کلات مورموری افزود: دادگاه بخش کلات مورموری که در فاصله ۷۰ کیلومتری از مرکز شهرستان واقع شده، به دلیل مسیر غیر استاندارد و برخی مشکلات دیگر، غیرفعال است.

رئیس دادگستری آبدانان با اشاره به وضعیت ویژه این حوزه قضایی گفت: آبدانان تنها حوزه قضایی در استان ایلام است که تاکنون هیچ بخشی از آن جدا نشده و با وجود حجم بالای پرونده‌ها، همچنان به صورت یکپارچه فعالیت می‌کند.

هاشمی تأکید کرد: این دیار نیازمند توجه و تفقد ویژه مسئولان دستگاه قضایی کشور است.

در ادامه سفر جهانگیر به شهرستان آبدانان، وی با رئیس اداره ثبت اسناد و املاک دیدار و گفتگو کرد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آبدانان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت عملکرد اداره، به مهم‌ترین چالش‌ها و نیازهای موجود اشاره کرد و اظهار کرد: «کمبود نیروی انسانی یکی از اساسی‌ترین مشکلات این اداره است که روند انجام امور ثبتی و خدمات‌رسانی به مردم را با دشواری مواجه کرده است. امید است با حمایت مسئولان استانی و کشوری این کمبود برطرف شود.»

در ادامه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با قدردانی از تلاش‌های کارکنان اداره ثبت آبدانان، بر اهمیت نقش ثبت اسناد در پیشگیری از دعاوی حقوقی و ارتقای امنیت حقوقی جامعه تأکید کرد و گفت: «تکمیل نیروی انسانی، تجهیز امکانات و به‌روزرسانی فرآیندهای ثبتی از اولویت‌های دستگاه قضا برای بهبود خدمات در مناطق مختلف است.»

این دیدار در فضایی صمیمی و با هدف بررسی میدانی مشکلات ادارات تابعه قوه قضاییه در شهرستان‌ها انجام شد.

دیدار سخنگوی دستگاه قضایی با رئیس پزشکی قانونی شهرستان آبدانان از دیگر برنامه‌های این سفر بود.

در این دیدار، وضعیت موجود و نیاز‌های اداره پزشکی قانونی آبدانان مورد بررسی قرار گرفت. رئیس پزشکی قانونی شهرستان ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و چالش‌های موجود، به نبود خودرو اداری، فقدان ساختمان مستقل اداری و همچنین ناقص بودن یگان حفاظت فیزیکی اشاره کرد و خواستار توجه ویژه مسئولان برای رفع این مشکلات شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این دیدار با تأکید بر اهمیت نقش پزشکی قانونی در فرآیند دادرسی و پیشگیری از وقوع جرم، اظهار داشت: پشتیبانی از زیرساخت‌های اداری و تجهیزاتی این مجموعه‌ها، از اولویت‌های کاری دستگاه قضایی است و تلاش خواهیم کرد موضوعات مطرح‌شده از طریق مراجع ذیربط پیگیری و در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: وجود امکانات مناسب برای ارائه خدمات تخصصی در حوزه پزشکی قانونی، نقش مؤثری در ارتقای دقت، سرعت و صحت رسیدگی به پرونده‌های قضایی دارد.

