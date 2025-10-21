دشمن نتوانست حماس را از معادلات فلسطین حذف کند

به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ «محمد تولایی» معاون هماهنگ‌کننده سابق سازمان اطلاعات سپاه در گفت‌و‌گویی تحقق اهداف راهبردی مقاومت فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی را دلیلی روشن بر پیروزی ملت فلسطین دانست و اظهار داشت: یکی از اهداف حماس، جلوگیری از فراموشی فلسطین و مطرح‌شدن آن به‌عنوان یک موضوع اصلی در جهان بود.

سردار تولایی با بیان اینکه، تظاهرات گسترده جهانی در حمایت از فلسطین نشان می‌دهد که نیرو‌های حماس و جهاد اسلامی فلسطین به هدف خود رسیدند، ادامه داد: از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی اهدافی از جمله خلع سلاح و حذف حماس از معادلات فلسطین، و کوچ اجباری مردم غزه را دنبال می‌کرد که پس از دو سال جنگ، به هیچ‌یک از این اهداف دست نیافته است.

وی با تأکید بر ایستادگی مردم مظلوم غزه افزود: علی‌رغم کشتار گسترده در غزه، مردم این باریکه به سایر کشورها کوچ نکردند، حماس تسلیم نشد و سازماندهی آن پابرجاست.

سردار تولایی افزود: بسیاری از کارشناسان نظامی غربی نیز تأکید دارند که حماس در حال تجدید سازماندهی و جذب نیرو است و امروز در اوج آمادگی به سر می‌برد.

معاون هماهنگ‌کننده سابق سازمان اطلاعات سپاه عنوان کرد: با وجود نسل‌کشی و کشتار کودکان نیز هیچ‌یک از اهداف رژیم صهیونیستی محقق نشد و آن‌ها ناچار شدند از طریق میانجیگران با حماس پای میز مذاکره آتش‌بس بنشینند. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که حماس زنده، پویا و در اوج قدرت است.

سردار تولایی به اختلافات داخلی گسترده در میان صهیونیست‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه فروپاشی رژیم صهیونیستی شتاب بیشتری می‌یابد، گفت: علی‌رغم همه کشتار‌ها و تخریب‌ها، مردم و نیروهای مقاومت فلسطین پابرجا ایستادند و ان‌شاءالله آینده فلسطین بسیار درخشان‌تر از گذشته خواهد بود.

