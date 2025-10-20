خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری نخستین نشست ستاد هماهنگی امور شانگهای و بریکس در وزارت خارجه

برگزاری نخستین نشست ستاد هماهنگی امور شانگهای و بریکس در وزارت خارجه
کد خبر : 1702870
لینک کوتاه کپی شد.

نخستین نشست ستاد هماهنگی امور شانگهای و بریکس به ریاست کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در راستای هماهنگی و پیشبرد امور مرتبط با سازمان همکاری شانگهای و بریکس و بهره‌برداری هرچه بهتر از ظرفیت‌های این دو سازمان، نخستین نشست «ستاد هماهنگی امور شانگهای و بریکس» به ریاست کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، و با حضور نمایندگان بیش از ۵۰ دستگاه اجرایی مرتبط برگزار شد. 

در این نشست، غریب آبادی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی و هماهنگی بین دستگاه‌ها برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله شانگهای و بریکس، بر ضرورت بررسی دقیق اسناد موسس این سازمان‌ها و سایر اسناد مربوطه این دو سازمان، مشارکت فعال و موثر در نشست‌ها، پیگیری اجرای اسناد و تفاهمات منعقده، برنامه محور بودن و همچنین توجه ویژه به روابط دوجانبه در چارچوب این سازمان‌ها تاکید کرد. 

در ادامه، نمایندگان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های حاضر در نشست، گزارشی از اقدامات و برنامه‌ها در رابطه با سازمان همکاری شانگهای و بریکس ارائه کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ