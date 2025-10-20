برگزاری نخستین نشست ستاد هماهنگی امور شانگهای و بریکس در وزارت خارجه

به گزارش ایلنا، در راستای هماهنگی و پیشبرد امور مرتبط با سازمان همکاری شانگهای و بریکس و بهره‌برداری هرچه بهتر از ظرفیت‌های این دو سازمان، نخستین نشست «ستاد هماهنگی امور شانگهای و بریکس» به ریاست کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، و با حضور نمایندگان بیش از ۵۰ دستگاه اجرایی مرتبط برگزار شد.

در این نشست، غریب آبادی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی و هماهنگی بین دستگاه‌ها برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله شانگهای و بریکس، بر ضرورت بررسی دقیق اسناد موسس این سازمان‌ها و سایر اسناد مربوطه این دو سازمان، مشارکت فعال و موثر در نشست‌ها، پیگیری اجرای اسناد و تفاهمات منعقده، برنامه محور بودن و همچنین توجه ویژه به روابط دوجانبه در چارچوب این سازمان‌ها تاکید کرد.

در ادامه، نمایندگان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های حاضر در نشست، گزارشی از اقدامات و برنامه‌ها در رابطه با سازمان همکاری شانگهای و بریکس ارائه کردند.