برگزاری مراسم بزرگداشت علیرضا افشار + تصاویر

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم ختم سردار علیرضا افشار عصر امروز با حضور جمعی از مسئولان کشوری و لشکری در مسجد امام صادق تهران برگزار شد.

حجت‌الاسلام ناطق نوری، محمد پاکپور فرمانده سپاه پاسداران، محسن رضایی، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، اسکندر مومنی وزیر کشور، محمد مخبر، حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور، سید محمد حسینی، حجت‌الاسلام سعیدی و جمعی از مقامات کشوری و لشکری در این مراسم حضور دارند.

سردار علیرضا افشار رئیس ستاد مرکزی سپاه در دوران دفاع مقدس، فرمانده اسبق نیروی مقاومت بسیج و رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، روز پنجشنبه 24 مهر براثر عارضه قلبی دارفانی را وداع گفت.

