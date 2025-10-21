بیگدلی در گفتوگو با ایلنا:
بانک مرکزی به بهانه کنترل تورم، دسترسی مردم به تسهیلات بانکی را محدود کرده/ راهی جز ایجاد تغییرات مدیریتی نمانده است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به عملکرد بانک مرکزی گفت: عملکرد بانک مرکزی در سالهای اخیر بهگونهای بوده که به بهانه کنترل تورم و نقدینگی، دسترسی مردم به تسهیلات بانکی را بهشدت محدود کرده است لذا با ادامه این وضعیت، راهی جز ایجاد تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی باقی نخواهد ماند.
احمد بیگدلی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات فرزندآوری و مسکن، گفت: متاسفانه بانک مرکزی در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و مسکن، کوتاهی کرده است.
وی افزود: وقتی مردم را به ازدواج و فرزندآوری تشویق میکنیم، باید زیرساختهای لازم نیز فراهم باشد. نمیشود موضوعی را به مردم توصیه کرد اما حاکمیت زیرساختهای آن را آماده نکند. در اینجا وظیفه بانک مرکزی و بانکهای عامل، تأمین منابع مالی و تسهیلات بانکی است و نباید بانک مرکزی با بهانههای مختلف از اجرای این وظیفه شانه خالی کنند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: برخی مواقع طرحهایی ارائه میشود مثلا کارتهایی برای خرید یا طرحهای محدود دیگر اما در نهایت، این تکلیف بانک مرکزی است و باید به آن عمل کند. مجلس دوازدهم بارها بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها را برای پاسخگویی فراخوانده و نسبت به کوتاهیهای آنان تذکرات لازم را داده است. بنابراین در این زمینه هیچگونه کوتاهی قابل قبول و پذیرفتنی نیست.
بیگدلی با اشاره به عملکرد بانک مرکزی، گفت: عملکرد بانک مرکزی در سالهای اخیر بهگونهای بوده که به بهانه کنترل تورم و نقدینگی، دسترسی مردم به تسهیلات بانکی را بهشدت محدود کرده است.
وی اظهار کرد: هر مدیری سیاست اقتصادی خاص خود را دارد و بر اساس همان سیاست، بانک را هدایت و مدیریت میکند. در حال حاضر، مدیریت بانک مرکزی سیاست انقباضی در پیش گرفته است اما در سیاست انقباضی نباید مردم آسیب ببینند و متأسفانه اکنون مردم تحت فشار هستند. درست است که تورم و مشکلات نقدینگی وجود دارد اما میزان تسهیلات ازدواج، مسکن و فرزندآوری آنقدر ناچیز است که نمیتواند تأثیر منفی قابل توجهی بر نقدینگی یا بازار بگذارد. برعکس، این نوع تسهیلات معمولا به سمت تولید و نیازهای واقعی خانوادهها هدایت میشود نه به سمت دلالی و سفتهبازی.
این نماینده مجلس تاکید کرد: آقایان در حوزههای دیگر کوتاهی میکنند و وقتی نوبت به مردم میرسد، میخواهند عملکرد ضعیف خود را پوشش دهند. این وضعیت پذیرفتنی نیست.
بیگدلی در پایان گفت: ادامه این وضعیت، باعث افزایش میزان نارضایتی و دلخوری مردم خواهد شد و در نهایت، هیچ راهی جز ایجاد تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی باقی نخواهد ماند. وقتی مجلس از ابزارهای نظارتی استفاده میکند و همچنان همین روند ادامه پیدا میکند، چارهای جز تغییرات باقی نمیماند.