بانک مرکزی به بهانه کنترل تورم، دسترسی مردم به تسهیلات بانکی را محدود کرده/ راهی جز ایجاد تغییرات مدیریتی نمانده است

احمد بیگدلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات فرزندآوری و مسکن، گفت: متاسفانه بانک مرکزی در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و مسکن، کوتاهی کرده است.

وی افزود: وقتی مردم را به ازدواج و فرزندآوری تشویق می‌کنیم، باید زیرساخت‌های لازم نیز فراهم باشد. نمی‌شود موضوعی را به مردم توصیه کرد اما حاکمیت زیرساخت‌های آن را آماده نکند. در اینجا وظیفه بانک مرکزی و بانک‌های عامل، تأمین منابع مالی و تسهیلات بانکی است و نباید بانک مرکزی با بهانه‌های مختلف از اجرای این وظیفه شانه خالی کنند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: برخی مواقع طرح‌هایی ارائه می‌شود مثلا کارت‌هایی برای خرید یا طرح‌های محدود دیگر اما در نهایت، این تکلیف بانک مرکزی است و باید به آن عمل کند. مجلس دوازدهم بارها بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها را برای پاسخ‌گویی فراخوانده و نسبت به کوتاهی‌های آنان تذکرات لازم را داده است. بنابراین در این زمینه هیچ‌گونه کوتاهی قابل قبول و پذیرفتنی نیست.

بیگدلی با اشاره به عملکرد بانک مرکزی، گفت: عملکرد بانک مرکزی در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده که به بهانه کنترل تورم و نقدینگی، دسترسی مردم به تسهیلات بانکی را به‌شدت محدود کرده است.

وی اظهار کرد: هر مدیری سیاست اقتصادی خاص خود را دارد و بر اساس همان سیاست، بانک را هدایت و مدیریت می‌کند. در حال حاضر، مدیریت بانک مرکزی سیاست انقباضی در پیش گرفته است اما در سیاست انقباضی نباید مردم آسیب ببینند و متأسفانه اکنون مردم تحت فشار هستند. درست است که تورم و مشکلات نقدینگی وجود دارد اما میزان تسهیلات ازدواج، مسکن و فرزندآوری آن‌قدر ناچیز است که نمی‌تواند تأثیر منفی قابل توجهی بر نقدینگی یا بازار بگذارد. برعکس، این نوع تسهیلات معمولا به سمت تولید و نیازهای واقعی خانواده‌ها هدایت می‌شود نه به سمت دلالی و سفته‌بازی.

این نماینده مجلس تاکید کرد: آقایان در حوزه‌های دیگر کوتاهی می‌کنند و وقتی نوبت به مردم می‌رسد‌، می‌خواهند عملکرد ضعیف خود را پوشش دهند. این وضعیت پذیرفتنی نیست.

بیگدلی در پایان گفت: ادامه این وضعیت، باعث افزایش میزان نارضایتی و دلخوری مردم خواهد شد و در نهایت، هیچ راهی جز ایجاد تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی باقی نخواهد ماند. وقتی مجلس از ابزارهای نظارتی استفاده می‌کند و همچنان همین روند ادامه پیدا می‌کند، چاره‌ای جز تغییرات باقی نمی‌ماند.

