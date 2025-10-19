هیچ قدرتی توان مقابله با ایران را ندارد

به گزارش ایلنا، مراسم یادواره شهدای والامقام گروه پدافند و جنگ نوین ۲۴ بعثت نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بروجرد و شهدای «دفاع مقدس ۱۲ روزه»، با حضور مقامات و فرماندهان نظامی برگزار شد.

این مراسم با حضور سرهنگ ایرج مولایی راد، فرمانده گروه پدافند و جنگ نوین ۲۴ بعثت نیروی زمینی سپاه، و سردار نجفوند، فرمانده تیپ تکاور حضرت مهدی (عج) نیروی زمینی سپاه، و خانواده‌های معظم شهدا در شهرستان بروجرد برگزار گردید.

سردار نجفوند، فرمانده تیپ تکاور حضرت مهدی (عج)، در سخنرانی خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: «در دفاع مقدس ۱۲ روزه، جمهوری اسلامی ایران به همه جهانیان نشان داد که هیچ قدرتی توان مقابله با اتحاد و همبستگی ملت ایران را ندارد و پرچم ایران اسلامی همواره سرافراز و برافراشته است.»

گروه پدافند و جنگ نوین ۲۴ بعثت نیروی زمینی سپاه در دوران دفاع مقدس و همچنین دفاع مقدس ۱۲ روزه، افتخار تقدیم ۱۷۸ شهید والامقام را به انقلاب اسلامی داشته است.