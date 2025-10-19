در جلسه هیئت دولت ارائه شد
گزارش عراقچی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای مقابله با تحریمها
وزیر امور خارجه کشورمان در جلسه هیئت دولت گزارشی از آخرین اقدامات دستگاه دیپلماسی کشور در زمینه مقابله با تحریمها و همکاریهای سهجانبه جمهوری اسلامی ایران، چین و روسیه در جهت بیاعتبارسازی اقدامات یکجانبه اروپاییها درباره سازوکار موسوم به اسنپبک ارائه داد.
به گزارش ایلنا، عباس عراقچی در جلسه امروز عصر هیئت دولت با اشاره به موضعگیریهای اخیر کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با ۱۲۱ عضو در حمایت از مواضع ایران، اظهار کرد: امروز شاهد شکلگیری نوعی دوقطبی جهانی هستیم؛ در یک سو، کشورهای اروپایی و اقلیتی همسو با آنان قرار دارند و در سوی دیگر، اکثریتی از کشورها بهویژه ایران، روسیه و چین، که بر اصول استقلال، چندجانبهگرایی و عدالت بینالمللی تأکید دارند.