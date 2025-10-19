معاون اقتصادی وزیر کشور:
نمایشگاه توانمندیهای ایران و افغانستان الگوی موفقی از تجارت نوین است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور گفت: نمایشگاه بینالمللی توانمندیهای اقتصادی و تجاری ایران و افغانستان با رویکردی عملیاتی و توجه به مدلسازی تجارت، الگویی موفق برای توسعه تعاملات اقتصادی منطقهای است.
وی افزود: در این نمایشگاه صرفاً به معرفی کالاها بسنده نشده و موضوعات نرمافزاری تجارت نیز مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته وی؛ حضور پررنگ بانکها، طراحی برنامههای مرتبط با اعتبارات اسنادی و مشارکت شرکتهای سرمایهگذاری از ویژگیهای مهم این رویداد است.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه ظرفیتهای اقتصادی خراسان جنوبی به خوبی در این نمایشگاه معرفی شده، گفت: خراسان جنوبی استانی ثروتمند است که در حوزه معادن، گوهرسنگها، زرشک و زعفران از ظرفیت های کمنظیری برخوردار است، اما در بخش زیرساخت ها هنوز نیاز به تقویت دارد.
دوستی با اشاره به تمرکز مدیریت استان بر توسعه زیرساختهای اقتصادی افزود: این رویکرد هوشمندانه است، چرا که رشد پایدار و عدالت اجتماعی در گرو توسعه زیرساختها و بزرگ شدن کیک اقتصاد است. به گفته وی؛ وقتی اقتصاد استان رشد کند، توزیع عادلانهتر منابع نیز امکانپذیر خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه زیرساخت های جادهای و انرژی اظهار داشت: طرحهایی نظیر بهسازی مسیر تجاری ماهیرود و توسعه انرژی خورشیدی در استان میتواند بخش مهمی از مشکلات زیرساختی خراسان جنوبی را برطرف کند.
معاون وزیر ادامه داد: در شرایطی که رقابتهای جهانی از نفت به سمت معادن و فلزات کمیاب تغییر یافته، خراسان جنوبی میتواند با تکیه بر ثروت معدنی خود، نقش مؤثری در آینده اقتصاد کشور ایفا کند.
دوستی با اشاره به تلاشهای استاندار خراسان جنوبی و تیم اقتصادی استان گفت: اقدامات انجامشده در مسیر توسعه زیرساختها و سرمایهگذاری، نویدبخش آیندهای روشن برای این استان است.