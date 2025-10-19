بهترین لحظه برای زن زمانی است که از نگاه نامحرم در امان باشد

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام سید صادق میرشفیعی در محفل معارفی حرم مطهر بانوی کرامت با تفسیر آیاتی از قرآن کریم به تبیین جایگاه عفاف و حجاب در دین اسلام پرداخت.

وی با قرائت آیه شریفه «قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم و یحفظوا فروجهم» اظهار داشت: خداوند متعال مؤمنان را امر فرموده است که نگاه خود را کنترل کنند تا پاکدامنی در جامعه حفظ شود و از آلودگی‌های اخلاقی در امان بمانند.

استاد حوزه علمیه با ابراز تأسف از وضعیت کنونی حجاب در جامعه گفت: متأسفانه در چند سال اخیر شاهد افزایش بدحجابی و بی‌توجهی به احکام الهی هستیم و این پدیده به‌صورت علنی در حال گسترش است.

میرشفیعی افزود: وقتی گناه به‌صورت آشکار انجام شود، امنیت دینی جامعه در خطر قرار می‌گیرد و در پی آن بلاهای عمومی مانند خشکسالی، کم‌برکتی و ناامنی‌های اخلاقی نازل می‌شود.

وی با اشاره به وظیفه علما، نخبگان و مسئولان فرهنگی نسبت به رعایت حجاب در جامعه تأکید کرد: هیچ‌کس نباید در قبال این فریضه الهی سکوت کند؛ هرکس در جایگاه خود وظیفه دارد از ارزش‌های دینی دفاع کند و با روشنگری مانع تضعیف حکم الهی شود.

این خطیب حوزوی با اشاره به اجماع مراجع تقلید بر وجوب حجاب بیان داشت: از آغاز غیبت کبری تاکنون هیچ‌یک از مراجع تقلید وجوب حجاب را انکار نکرده‌اند؛ بلکه همگی فتوا داده‌اند که رعایت حجاب بر زنان مسلمان واجب شرعی و ترک آن گناه کبیره است.

وی افزود: کسی که ادعا کند خدا و پیامبر را قبول دارد اما حکم حجاب را نمی‌پذیرد، در حقیقت مانند ابلیس است که خدا را قبول داشت ولی در برابر فرمانش سرپیچی کرد.

حجت‌الاسلام میرشفیعی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه چشم دروازه دل و ایمان انسان است، اظهار داشت: امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمودند القلب مصحف البصر؛ یعنی آنچه انسان می‌بیند در دلش نوشته می‌شود و اثر می‌گذارد.

وی با هشدار نسبت به نگاه‌های آلوده و حرام تصریح کرد: چشم بی‌محافظ، انسان را از یاد خدا غافل می‌کند و زمینه انحرافات اخلاقی را فراهم می‌سازد؛ مقدمه پاکی در زندگی فردی و اجتماعی، کنترل نگاه است.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به سیره حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها گفت: دختر پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله حتی هنگام خطبه‌خوانی در مسجد با پوشش کامل و پشت پرده حضور یافت. اگر سیره فاطمی را الگو قرار دهیم، حجاب نه محدودیت بلکه نشانه کرامت و عزت زن مؤمن است.

وی تأکید کرد: رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله در شأن حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها فرمودند: فاطمه منی؛ یعنی فاطمه پاره تن من است. بهترین لحظه برای زن زمانی است که از نگاه نامحرم در امان باشد و هیچ مرد بیگانه‌ای او را نبیند.

حجت‌الاسلام میرشفیعی در پایان با اشاره به ابعاد فرهنگی و سیاسی هجمه به حجاب اظهار کرد: ترویج بی‌حجابی در ایران نقشه دقیق دشمنان اسلام یعنی صهیونیست‌ها و استعمارگران است. آنان می‌خواهند ایمان نسل جوان را تضعیف کنند و بنیان خانواده‌های ایرانی را از درون فروبریزند. وظیفه ما روشنگری و ایستادگی در برابر این توطئه است.

انتهای پیام/