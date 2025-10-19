قرارگاه نیروی قدس سپاه خبر داد؛
شهادت جمعی از سران طوایف اهلسنت/ این جنایت بیپاسخ نمیماند
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در محکومیت جنایتهای اخیر گروهکهای تروریستی در به شهادت رساندن بزرگان طوایف بلوچ بیانیهای صادر کرد.
به گزارش ایلنا، متن بیانیه به شرح زیر است:
«وحدت، برادری و همزیستی مسالمتآمیز مردم غیور و مؤمن خطه جنوب شرق کشور، همواره زبانزد خاص و عام بوده و دشمنان این سرزمین با اقدامات کور و ناجوانمردانه خود درصدد برهم زدن این انسجام ملی هستند.
گروهکهای مزدور و وابسته به رژیم منحوس اسرائیل با ارتکاب جنایات اخیر و به شهادت رساندن جمعی از بزرگان و سران طوایف اهلسنت، از جمله شهیدان گرانقدر ملا کمال، رضا آذرکیش، پرویز کدخدایی، شمس آسکانی و... باردیگر ماهیت پلید و ضداسلامی خود را آشکار کردند.
ضمن محکومیت قاطع این اقدامات تروریستی اعلام میدارد: چنین جنایاتی هرگز خللی در اراده راسخ ملت ایران و وحدت مثالزدنی شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان ایجاد نخواهد کرد و ملت بصیر و ولایتمدار منطقه همچنان با هوشیاری و اتحاد، در برابر توطئههای دشمنان اسلام و ایران عزیز خواهند ایستاد.
عاملان و آمران این جنایات به زودی به سزای اعمال ننگین خود خواهند رسید و نیروهای مقتدر امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت، پاسخ درخور این اقدامات ددمنشانه را خواهند داد.»