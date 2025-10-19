به گزارش ایلنا،جلسه شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی، روز جمعه ۲۵ مهرماه با حضور اکثریت اعضا به صورت حضوری و مجازی، به ریاست آیت‌الله رسول منتجب‌نیا دبیرکل حزب برگزار شد. نشست با سخنرانی پیش از دستور تعدادی از اعضا آغاز شد و طی آن، موضوعاتی چون حواشی نشست خبری معاون وزیر بهداشت، بی‌قانونی دولت در مدیریت اتباع، و لزوم واکنش مقامات ارشد کشور به مسائل بنیادین جاری مورد بحث قرار گرفت.

در بخش دیگر جلسه، منتجب‌نیا با اشاره به اظهارات اخیر محمد مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، این اظهارات از این دست را «ناسپاسی و نمک‌نشناسی نسبت به اصلاح‌طلبان» دانست و تصریح کرد: اگر اصلاح‌طلبان در سال‌های گذشته وارد صحنه نمی‌شدند، انتخابات ریاست‌جمهوری به پیروزی دکتر روحانی منجر نمی‌شد. نقش کناره‌گیری دکتر عارف، همراهی با دکتر روحانی در سفرهای انتخاباتی و گفت‌وگوی افرادی چون خود بنده با علمای اهل سنت از جمله دیدارم با مولوی عبدالحمید، در جذب آرای سرنوشت‌ساز مؤثر بود.

وی افزود: کنار رفتن دکتر عارف و تبدیل ستادهای ایشان به ستاد دکتر روحانی، در کنار تبلیغات گسترده اصلاح‌طلبان، موجب پیروزی آن دولت شد، اما با گذشت سال‌ها، اطرافیان روحانی اعلام کردند اصلاح‌طلبان رأیی نداشتند و نباید توقعی می‌داشتند.

به گفته دبیرکل حزب، این رفتار در دولت فعلی تکرار شده و در انتخابات اخیر نیز اگر اصلاح‌طلبان وارد میدان نمی‌شدند، شکست دکتر پزشکیان قطعی بود.

منتجب‌نیا تأکید کرد: اصلاح‌طلبان با تمام توان مردم را به حضور پای صندوق رأی فراخواندند، امروز انتظار دارند قدرشناسی ببینند نه بی‌اعتنایی. در بسیاری از استان‌ها فضای کاری بر اصلاح‌طلبان بسته شده و حتی افراد جرأت ندارند عنوان کنند اصلاح‌طلب هستند. این وضعیت موجب نارضایتی شدید بدنه ستادی و دلسردی نیروهای مردمی شده است.

او انتقاد تند خود را متوجه سخنان اخیر برخی نزدیکان دولت کرد که «اصلاح‌طلبان رأیی نداشتند»، و افزود: این سخنان با هدف تفرقه‌افکنی و تضعیف رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد. از شخص آقای پزشکیان می‌خواهم با قاطعیت جلوی این جریان را بگیرد و اجازه ندهند فضای همکاری مخدوش شود. این رفتارها ضربه جدی به انسجام دولت خواهد زد.

عدالت آموزشی صرفاً با ساختن چند مدرسه محقق نمی شود

در ادامه، منتجب‌نیا محور دوم نقدها را بر عدالت آموزشی متمرکز کرد و ضمن انتقاد از عملکرد دولت در این زمینه گفت: رئیس‌جمهور این روزها شعار عدالت آموزشی می‌دهد و به استان‌ها سفر می‌کند، مدرسه می‌سازد و از برابری آموزشی سخن می‌گوید، اما واقعیت میدانی چیز دیگری است. شهریه مدارس غیرانتفاعی به سطحی رسیده که اکثر مردم از ثبت‌نام بازمانده‌اند و حتی مدارس دولتی با وجود ممنوعیت دریافت وجه، از والدین پول می‌گیرند. وقتی پول معیار آموزش است، عدالت از میان می‌رود.

وی تصریح کرد: عدالت آموزشی نه با ساخت چند مدرسه، بلکه با تأمین مالی مدارس دولتی و کنترل شهریه غیرانتفاعی‌ها محقق می‌شود. پول عدالت نمی‌آورد، بلکه اگر در اختیار گروهی محدود قرار گیرد، منشأ تبعیض و ظلم خواهد شد.

با این وضع گزینش ها بهره گیری از ظرفیت استعدادهای کشور غیرممکن است

موضوع سوم در سخنرانی دبیرکل حزب، وضعیت نگران‌کننده گزینش در دستگاه‌های دولتی و به خصوص آموزش و پرورش بود. منتجب‌نیا با یادآوری سوابق تاریخی انحلال گزینش توسط امام خمینی(ره) گفت: امروز گزینش بدتر از سال‌هایی است که امام فرمان انحلال آن را صادر کردند. این امر به دست افرادی افتاده که با تنگ‌نظری و عقده‌گشایی سیاسی، نیروهای متعهد و متخصص را حذف می‌کنند. آقای پزشکیان مسأله گزینش را به معاون اجرائی سپرده اند اما مشغله کاری ایشان به حدی زیاد است که فرصت ورود مناسب به این موضوع را ندارند. از رئیس‌جمهور می‌خواهم مسأله گزینش را به نیروهای متدین، دلسوز، عاقل و منصف بسپارند؛ در غیر این صورت با این وضعیت گزینش ها بهره‌گیری از ظرفیت استعدادهای کشور غیرممکن خواهد شد.

منتجب‌نیا با اشاره به تجربه خود در سال‌های پس از انقلاب افزود: آن زمان با دستور امام و بازرسی آقایان خامنه‌ای و هاشمی، چهار پنج نفر افراد تندرو و مغرض از گزینش دانشکده افسری کنار گذاشته شدند و هزاران نفر از افراد لایق بار دیگر تأیید شدند. امروز نیز همان اصلاح باید تکرار شود تا گزینش به ابزار حذف نیروهای کارآمد تبدیل نشود.

در پایان جلسه، علاوه بر بررسی مسائل سیاسی کشور، انتخابات اعضای هیئت داوری حزب جمهوریت برگزار شد و همجنین با برکناری سه مسئول استانی و انتصاب افراد جایگزین براساس گزارش کمیته استان‌ها موافقت گردید.

