واکنش مجمع تشخیص به ادعای ظهوریان درباره دستکاری CFT

به گزارش ایلنا، سیدمحسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی توضیحاتی در مورد برخی ابهامات یکی از نمایندگان پیرامون حق الشرط های مجلس در لایحه CFT نوشت: جناب آقای ظهوریان، حق الشرطی که مدنظر شماست مربوط به مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه CFT است که مهرماه سال ۱۳۹۷ برای شورای نگهبان ارسال شد و مورد ایراد شورا قرار گرفت.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی آبان ماه سال ۱۳۹۷ این مصوبه را اصلاح کرد و این حق الشرط از مصوبه مجلس حذف شد.

دهنوی با تاکید بر اینکه در مصوبه ارسالی مجلس به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در دی ماه سال ۱۳۹۷ چنین بندی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: همان طور که قبلا تلفنی خدمت شما عرض کردم، مجمع تشخیص مصلحت نظام نه تنها هیچ بند و حق الشرطی را از مصوبه مجلس شورای اسلامی حذف نکرده بله یک شرط هم اضافه کرده است.

