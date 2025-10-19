خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسلامی مطرح کرد؛

ظرفیت ۳۰ هزار تُنی مرکز پرتودهی اردبیل برای کاهش ضایعات سیب‌زمینی و پیاز

ظرفیت ۳۰ هزار تُنی مرکز پرتودهی اردبیل برای کاهش ضایعات سیب‌زمینی و پیاز
کد خبر : 1702055
لینک کوتاه کپی شد.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به نقش مؤثر فناوری پرتودهی در ارتقای کیفیت و افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی گفت: یکی از چالش‌های بخش کشاورزی در استان اردبیل، ضایع شدن زودهنگام محصولاتی مانند سیب‌زمینی و پیاز بود که با راه‌اندازی این مرکز، این مشکل برطرف خواهد شد. برای این مجموعه ظرفیت ۳۰ هزار تُن پیش‌بینی شده است؛

به گزارش ایلنا به نقل از  مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران، محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، در حاشیه آیین بهره‌برداری از مرکز پرتودهی شمال‌غرب کشور در استان اردبیل و در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: خداوند را شاکریم که امروز هشتمین مرکز از دوازده قطب برنامه‌ریزی‌شده در حوزه پرتودهی را با حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی، استاندار اردبیل و نمایندگان شریف استان در مجلس شورای اسلامی افتتاح می‌کنیم.

وی با اشاره به اهمیت فناوری پرتودهی در بهبود کیفیت و ارتقای رفاه مردم، افزود: پرتودهی از موضوعات بسیار حائز اهمیت در زندگی مردم است، زیرا نقش مستقیمی در افزایش کیفیت محصولات کشاورزی، کاهش ضایعات و ارتقای بهره‌وری دارد. این فناوری از مرحله بذر تا محصول نهایی، موجب زدایش آفات و افزایش سازگاری محصولات با شرایط خشکسالی، کم‌آبی و شوری خاک می‌شود. در نتیجه، ماندگاری محصولات افزایش یافته و از ضایعات کشاورزی جلوگیری می‌شود.

اسلامی ادامه داد: اجرای این طرح در راستای ارتقای سلامت و امنیت غذایی کشور و توسعه بهره‌وری انجام شده است. یکی از چالش‌های بخش کشاورزی در استان اردبیل، ضایع شدن زودهنگام محصولاتی مانند سیب‌زمینی و پیاز بود که با راه‌اندازی این مرکز، این مشکل برطرف خواهد شد. برای این مجموعه ظرفیت ۳۰ هزار تُن پیش‌بینی شده است؛ هرچند فاز نخست با ظرفیت کمتر آغاز به کار می‌کند، اما با استقبال و حمایت، این ظرفیت افزایش خواهد یافت.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران اظهار امیدواری کرد این اقدام زمینه‌ساز ترویج فناوری پرتودهی در سایر نقاط کشور شود و افزود: امیدواریم با مشارکت مردم و بخش خصوصی، این فناوری در قطب‌های تولید کشاورزی گسترش یابد و شاهد بهره‌مندی هرچه بیشتر جامعه از دستاوردهای آن باشیم.

وی خاطرنشان کرد: فناوری هسته‌ای، فناوری پیشتاز و صنعت هسته‌ای، صنعت زندگی است. این فناوری در تمامی حوزه‌ها و فعالیت‌ها تأثیرگذار بوده و می‌تواند برکات فراوانی را برای ملت عزیز ایران به ارمغان آورد.

اسلامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا پرتودهی برای سلامت مردم مشکلی ایجاد می‌کند؟ گفت: خیر؛ پرتودهی هیچ‌گونه اثر منفی بر سلامت انسان ندارد، بلکه فرآیندی برای میکروب‌زدایی و زدایش آفات است. در این روش هیچ‌گونه فعل‌وانفعال شیمیایی رخ نمی‌دهد که موجب بروز عارضه شود. پرتودهی موجب افزایش ماندگاری، حفظ کیفیت و سلامت محصولات می‌شود و در حقیقت، پرتوی زندگی است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ