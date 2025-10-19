خبرگزاری کار ایران
در دولت چهاردهم، بستر تحقق شعار «ما می‌توانیم» بیش از هر زمان دیگری فراهم شده است

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه راهبرد ملی کشور باید ساخت «ایران هوشمند» و بهره‌گیری از فناوری برای ارتقاء کیفیت زندگی مردم و رشد اقتصادی باشد، گفت: دستیابی به جایگاه نخست علمی و فناوری در منطقه تنها با انسجام، همدلی و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف امکان‌پذیر است.

به گزارش  ایلنا،محمدرضا عارف در جلسه‌ای با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیر شورای عالی فضای مجازی و مدیران ارشد دستگاه‌های مرتبط اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر سرمایه انسانی جوان، متخصص و متعهد، می‌تواند در مسیر تحول دیجیتال گام‌های بلندی بردارد.

معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: باید از ظرفیت‌های فناورانه برای افزایش بهره‌وری اقتصادی، بهبود خدمات عمومی، و ارتقای امنیت سایبری کشور استفاده کرد تا مردم اثر فناوری را در زندگی روزمره خود احساس کنند.

وی با اشاره به برنامه سه‌ساله دولت برای توسعه علمی و فناوری، افزود: تحقق اهداف ملی در این حوزه نیازمند تأمین مالی پایدار، حضور فعال بخش خصوصی و هم‌افزایی بین‌بخشی است.

عارف تأکید کرد: در دولت چهاردهم، بستر تحقق شعار «ما می‌توانیم» بیش از هر زمان دیگری فراهم شده است و باید از اختلافات جزئی عبور کرد تا کشور به سمت آینده‌ای هوشمند و فناورانه حرکت کند.

در ادامه این نشست، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ظرفیت‌های عظیم کشور در حوزه فناوری، گفت: «فناوری نه‌تنها زیرساخت توسعه اقتصادی، بلکه موتور محرک عدالت اجتماعی و رفاه ملی است. امروز می‌توانیم با هوشمندسازی خدمات، افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌ها و ارتقای امنیت داده‌ها، کیفیت زندگی مردم را متحول کنیم.

وی افزود: «تحول فناورانه در ایران باید به گونه‌ای پیش برود که مردم در ساده‌ترین امور زندگی – از آموزش و سلامت گرفته تا حمل‌ونقل و خدمات مالی – ثمرات آن را به‌روشنی احساس کنند. این هدف زمانی محقق می‌شود که فناوری در خدمت مردم و اقتصاد ملی و نه در حاشیه قرار گیرد.

وزیر ارتباطات با تأکید بر نگاه فرصت‌محور وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: توسعه فناوری‌های نوین، به‌ویژه در حوزه امنیت سایبری و هوشمندسازی، نه تهدید بلکه فرصت طلایی برای جهش اقتصادی و ارتقای جایگاه ایران در منطقه است.

در پایان این جلسه، حاضران بر ضرورت سرمایه‌گذاری پایدار، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ارتقاء زیرساخت‌های ارتباطی و امنیتی کشور برای دستیابی به «ایران هوشمند» تأکید کردند.

 

