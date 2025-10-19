اسماعیل گرامی‌مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره راه‌اندازی اتاق عفاف و حجاب و فعال شدن ۸۰ هزار آمر به معروف در تهران گفت: در یک حاکمیت، محور انسجام و وحدت باید مورد احترام همه باشد. نمی‌شود که یک دستگاه در جهت اتحاد و همبستگی عمومی در شرایط بعد از جنگ ۱۲ روزه در حالی که کشور همچنان در تحریم بین المللی و تهدید نظامی قرار دارد، کوتاهی کند و آهنگ و ساز جداگانه‌ای نسبت به دستگاه‌های دیگر بزند.

حجاب اجباری باعث ایجاد شکاف‌های عمیق بین مردم است

وی ادامه داد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر به هر حال یک روزی تشکیل شده و اشکالی هم ندارد، اما فعلاً شورای امنیت ملی مسئله قانون عفاف و حجاب را به دلایل شرایط روزگار سخت ایران کنار گذاشته و از طرف دیگر تقریباً تمامی عقلا و حاکمیت به این نتیجه رسیده‌اند که اساساً حجاب اجباری باعث ایجاد شکاف‌های عمیق بین مردم است.

سخنگوی حزب اعتماد ملی با اشاره به قوانین متروکه گفت: ما یک سری قوانین داریم که به آن‌ها قوانین متروکه می‌گویند مثلاً قانون منع به کارگیری ویدیو و قانون منع استفاده از ماهواره در یک زمانی تصویب شدند اما قابل اجرا نیستند. این‌ها می‌شوند قوانین متروک. قانون عفاف و حجاب هم از سوی شورای عالی امنیت ملی به عنوان یک نهاد بالادستی به دلیل اینکه اجرایی شدن آن باعث بروز مشکلات اجتماعی می‌شد، کنار گذاشته شده است بنابراین هر کس دیگری از نهادهای پایین بخواهد این نظم و انضباط و تصمیم حاکمیتی را مدنظر قرار ندهد در جهت برهم زدن وحدت ملی کار کرده است.

بسیاری از خانم‌های با حجاب و مردم متدین حاضر نیستند کسی به زور آن‌ها را به پوشش خاص و مطلوب خود ملزم کند

گرامی مقدم گفت: مردم ایران دارای نحله‌های متفاوتی هستند. اکثریت مردم مسلمان هستند، اما اعتقادات و سبک زندگی آن‌ها متنوع است و هیچ اشکالی ندارد. ما در کلان کشور باید در برابر دشمنان وحدت داشته باشیم و در برابر حمله خارجی متحد باشیم، اما باید اجازه دهیم مردم در کنار هم بدون خشونت و بدون حب و بغض زندگی کنند. اگر یک خانم حجاب دارد و یک خانم دیگر حجاب ندارد، این‌ها باید با نگاه مهربانانه و با نگاه هم‌وطنی به یکدیگر نگاه کنند. نه اینکه بر سر یکی فشار و زور باشد و برای دیگری آزادی. قطعا بسیاری از خانم‌های با حجاب و مردم متدین ما حاضر نیستند که کسی به زور بخواهد آن‌ها را به پوشش خاص و مطلوب خود ملزم کند. این خدشه به اصل دین و احکام دین است.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که عده‌ای فراتر از قانون و احکام حکومتی به دنبال مطامع باندی و جناحی خود هستند و اجازه نمی‌دهند که مردم راضی باشند. اگر مردم از مسئولان و حاکمیت رضایت داشته باشند، در انتخابات پرشور شرکت می‌کنند و بسیاری از مسائل آن‌ها قابل حل خواهد بود و رضایتمندی ایجاد می‌شود.

سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت: در شرایطی که کشور تحت تحریم گسترده است، درآمدها پایین و هزینه‌ها بالاست. در همین چند روز اخیر، ما شاهد افزایش قیمت دلار تا ۱۱۰ و ۱۲۰ هزار تومان بودیم که نشان‌دهنده افزایش ۴۰ درصدی است. این به معنای کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قدرت خرید مردم و فشار اقتصادی و عدم تامین اولویت‌ها برای یک زندگی عادی است. حال ما به این همه فشار، فشار اجتماعی هم به واسطه ستاد امر به معروف و نهی از منکر اضافه کنیم. این به نظر عقلایی نمی‌رسد و در جهت برهم زدن وحدت ملی و انسجام عمومی است. امیدواریم نهادهای بالادستی و دیگر نهادهای مسئول در کشور به این مسئله توجه کنند.

قبل از سال ۱۴۰۱ هشدار دادیم که برخوردهای اجتماعی باتوجه به فشار اقتصادی از یک جایی بیرون می‌زند

این فعال سیاسی درباره اینکه آیا این نوع اقدامات می‌تواند باعث بروز شکاف بین مردم و حاکمیت گفت: ما به عنوان فعالان سیاسی و کسانی که کار حزبی می‌کنیم، با مردم کف خیابان ارتباط داریم و نظم جامعه و درجه حرارت جامعه در دست ماهاست چراکه ما گروه‌های مرجع هستیم. قبل از سال ۱۴۰۱، این اخطارها را دادیم. دوستان ما، همفکران و خود من بارها مصاحبه کرده و هشدارهایی دادیم که این نوع برخوردهای اجتماعی با توجه به فشار اقتصادی از یک جایی بیرون می‌زند و دیدیم که چه هزینه‌های سنگینی به کشور وارد شد.

گرامی مقدم ادامه داد: اکنون جامعه همین‌طور است. وقتی جامعه تحت فشار قرار می‌گیرد، نارضایتی به وجود می‌آید و این نارضایتی به‌طور خودکار در جاهای دیگر عمل می‌کند. در همه کشورها هم به همین شکل است. فکر نکنیم که ایران یک جامعه جدا بافته از دنیا است؛ همه انسانیم و نیازهای روزمره خود را داریم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به اینکه رئیس‌جمهور بارها نسبت به بودجه برخی سازمان‌های فاقد عملکرد اعتراض کرده‌اند می‌توان بودجه نهادهایی بدون عملکرد قابل قبول در حوزه فرهنگی صرفا باعث ایجاد شکاف در جامعه می‌شوند را کاهش داد، گفت: ما مدام در کشور می‌گوییم معوقات معلمان را پرداخت کنند و می‌گویند بودجه نداریم، یا افزایش حقوق پرستاران را می‌خواهیم و می‌گویند مشکل بودجه داریم، می‌گوییم حقوق و دستمزد در قانون کار که اساساً سنخیتی با درآمدها ندارد، اصلاح شود می‌گویند درآمد نداریم و باید قیمت بنزین را واقعی کنیم. اگر این را ندارید، برای خیلی از مسائل دیگر هم باید همینطور باشد. بنابراین باید از جایی دیگر هزینه‌هایی که باعث بروز مسائل اجتماعی می‌شود را حذف کرده و کاهش دهیم یا حذف بودجه برخی نهادها می‌تواند به رفع بخشی از ناترازی‌ها کمک کند.

سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت: قبل از اینکه حقوق مردم را افزایش دهید، استدلال می‌کنید که در بسیاری از کشورها قیمت بنزین آزاد است و قیمت آن تا یک دلار و بیشتر هم می‌رسد. خوب، شما در کشور درآمدها را دلاری کنید، اشکالی ندارد. حقوق و قیمت بنزین را هم واقعی کنید. ما خودمان می‌دانیم که چه چالش‌های اساسی در حوزه اقتصادی داریم. پول نفتی که می‌فروشیم، گازی که می‌فروشیم و صادراتی که به کشور برنمی‌گردد و تهاتر انجام می‌دهیم. حالا یک سری بودجه‌ها هم اختصاص پیدا می‌کند که کارکردی ندارند.

وقتی حب و بغض‌ها کاهش پیدا کرده چه کاری است که دوباره بخشی از جامعه را ناراضی کنیم؟

گرامی مقدم ادامه داد: اکنون مردم ما در شرایطی زندگی می‌کنند که حجاب اختیاری شده و در کنار هم با آرامش زندگی می‌کنند، حب و بغض هم کاهش پیدا کرده است این چه کاری است که دوباره بخشی از جامعه را ناراضی کنیم؟ من به عنوان کسی که اعتقاداتی دارم و خانواده‌ام محجبه هستند، می‌گویم که با این کار نه تنها افرادی که به زور می‌خواهید باحجاب کنید ناراضی می‌شوند بلکه حتی متدینان هم ناراضی می‌شوند مگر عده‌ای که مقاصد دیگری داشته باشند.

وی با اشاره به بودجه‌هایی که در بسیاری از نهادها کارکردی ندارد، تصریح کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه‌ که مردم با افتخار از ایران دفاع کردند، شایسته فشار و مضیقه‌های اقتصادی نیستند و هرچه زودتر باید فکری به حال مردمی شود که درآمدشان پایین است. شکاف طبقاتی زیاد است و نباید دست به ایجاد شکاف‌های جدید اجتماعی بزنیم.

