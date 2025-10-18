پنجمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برگزار شد
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور از برگزاری پنجمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با ۱۱ مصوبه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، پنجمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی با ۱۱ مصوبه برگزار شد.
ابوذر کوثری، مدیر کل دفتر امور سیاسی و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، در خصوص مصوبات این جلسه گفت: با درخواست تاسیس جمعیت صدای راه ابریشم استان سمنان موافقت شد. همچنین گزارش برگزاری مجمع عمومی جامعه دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی به تایید کمیسیون رسید و با فعالیت حزب در گستره جغرافیایی ملی موافقت شد.
وی در ادامه از تأیید گزارش برگزاری مجمع عمومی احزاب حزب خدمت و مطالبه مردمی ایران اسلامی استان تهران، جمعیت دوستداران توسعه مشهدالرضا(ع) استان خراسان رضوی، مجمع ایثارگران متحد استان اردبیل و جامعه جوانان متحد اسلامی خبر داد.
سخنگوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب افزود: همچنین در این جلسه، با تاسیس پنج شعبه استانی احزاب ملی جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی استان گلستان، جمعیت فرهنگیان و فرهیختگان ایران اسلامی استان گلستان، کانون تربیت اسلامی استان قم، حزب توسعه وعدالت ایران اسلامی استان البرز و حزب پیشرو اصلاحات استان قم موافقت شد.