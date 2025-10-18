خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پنجمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برگزار شد

پنجمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برگزار شد
کد خبر : 1701736
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور از برگزاری پنجمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با ۱۱ مصوبه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، پنجمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی با ۱۱ مصوبه برگزار شد.

ابوذر کوثری، مدیر کل دفتر امور سیاسی و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، در خصوص مصوبات این جلسه گفت: با درخواست تاسیس جمعیت صدای راه ابریشم استان سمنان موافقت شد. همچنین گزارش برگزاری مجمع عمومی جامعه دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی به تایید کمیسیون رسید  و با فعالیت حزب در گستره جغرافیایی ملی موافقت شد.

وی در ادامه از تأیید گزارش برگزاری مجمع عمومی احزاب حزب خدمت و مطالبه مردمی ایران اسلامی استان تهران، جمعیت دوستداران توسعه مشهدالرضا(ع) استان خراسان رضوی، مجمع ایثارگران متحد استان اردبیل و جامعه جوانان متحد اسلامی خبر داد.

سخنگوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب افزود: همچنین در این جلسه، با تاسیس پنج شعبه استانی احزاب ملی جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی استان گلستان، جمعیت فرهنگیان و فرهیختگان ایران اسلامی استان گلستان، کانون تربیت اسلامی استان قم، حزب توسعه وعدالت ایران اسلامی استان البرز و حزب پیشرو اصلاحات استان قم موافقت شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ