خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سیمایی صراف در گفت‌وگو با ایلنا پاسخ داد؛

دانشجویان ایرانی که با محدویت ویزا، فرمان‌های مهاجرتی و تحریم‌ها مواجه شده‌اند، چه کنند؟

دانشجویان ایرانی که با محدویت ویزا، فرمان‌های مهاجرتی و تحریم‌ها مواجه شده‌اند، چه کنند؟
کد خبر : 1701606
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر علوم درخصوص بازگشت دانشجویان خارج از کشور به ایران که با محدویت فرمان‌های مهاجرتی و مکانیسم ماشه مواجه شده‌اندو همچنین دانشجویانی که با داشتن پذیرش از دانشگاه‌های معتبر خارجی موفق به دریاف ویزا نشده‌اند، توضیحاتی ارائه داد.

حسین سیمایی صراف در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه باتوجه به فعال شدن مکانیزم ماشه و فرمان‌های مهاجرتی رئیس‌جمهور ایالات متحده، برخی دانشجویان ایرانی در آمریکا خواهان بازگشت به کشور هستند، وزارت علوم چه اقدامی در این زمینه می‌تواند انجام دهد، گفت: یک ضوابط کلی برای بازگشت دانشجویان به کشور داریم و بر اساس همان ضوابط، همواره از بازگشت آن‌ها استقبال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه محدودیت‌های خارجی نباید مسیر علمی دانشجویان ایرانی را مختل کند، ادامه داد: ما یک امتیاز ویژه نیز در نظر گرفته‌ایم؛ به این صورت که اگر دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های معتبر خارجی مشغول به تحصیل هستند و با محدودیت‌های ادامه تحصیل از سوی آمریکا و سایر کشورها مواجه شدند، حتما از آنها استقبال می‌کنیم ولو این که در آن ضابطه‌ها قرار نگیرند. 

 شرایط ویژه برای متقاضیانی که موفق به خروج از کشور نشده‌اند

وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برخی دانشجویان ایرانی هم برای تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارجی اقدام کرده و حتی پذیرش گرفته‌اند، اما به‌دلیل محدودیت‌های ویزایی یا تحریم‌ها موفق به خروج از کشور نشده‌اند، در این موارد نیز وزارت علوم آماده است تا با تبدیل وضعیت آن‌ها، امکان تحصیل‌شان را در دانشگاه‌های داخلی فراهم کند.

اولویت با دانشگاه‌های معتبر و حمایت از استعدادهای بازگشته

سیمایی صراف تأکید کرد: اولویت وزارت علوم حمایت از استعدادهایی است که به‌دلیل مسائل سیاسی بین‌المللی، امکان ادامه تحصیل در خارج را از دست داده‌اند. این افراد نه‌تنها می‌توانند تحصیل خود را در داخل کشور پیگیری کنند بلکه از تسهیلات و امکانات علمی متناسب با سطح خود هم بهره‌مند خواهند شد.

انتهای پیام/
خبرنگار : سمیرا عالم‌پناه
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ