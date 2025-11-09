سیمایی صراف در گفتوگو با ایلنا پاسخ داد؛
دانشجویان ایرانی که با محدویت ویزا، فرمانهای مهاجرتی و تحریمها مواجه شدهاند، چه کنند؟
وزیر علوم درخصوص بازگشت دانشجویان خارج از کشور به ایران که با محدویت فرمانهای مهاجرتی و مکانیسم ماشه مواجه شدهاندو همچنین دانشجویانی که با داشتن پذیرش از دانشگاههای معتبر خارجی موفق به دریاف ویزا نشدهاند، توضیحاتی ارائه داد.
حسین سیمایی صراف در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه باتوجه به فعال شدن مکانیزم ماشه و فرمانهای مهاجرتی رئیسجمهور ایالات متحده، برخی دانشجویان ایرانی در آمریکا خواهان بازگشت به کشور هستند، وزارت علوم چه اقدامی در این زمینه میتواند انجام دهد، گفت: یک ضوابط کلی برای بازگشت دانشجویان به کشور داریم و بر اساس همان ضوابط، همواره از بازگشت آنها استقبال میکنیم.
وی با بیان اینکه محدودیتهای خارجی نباید مسیر علمی دانشجویان ایرانی را مختل کند، ادامه داد: ما یک امتیاز ویژه نیز در نظر گرفتهایم؛ به این صورت که اگر دانشجویان ایرانی در دانشگاههای معتبر خارجی مشغول به تحصیل هستند و با محدودیتهای ادامه تحصیل از سوی آمریکا و سایر کشورها مواجه شدند، حتما از آنها استقبال میکنیم ولو این که در آن ضابطهها قرار نگیرند.
شرایط ویژه برای متقاضیانی که موفق به خروج از کشور نشدهاند
وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برخی دانشجویان ایرانی هم برای تحصیل در دانشگاههای معتبر خارجی اقدام کرده و حتی پذیرش گرفتهاند، اما بهدلیل محدودیتهای ویزایی یا تحریمها موفق به خروج از کشور نشدهاند، در این موارد نیز وزارت علوم آماده است تا با تبدیل وضعیت آنها، امکان تحصیلشان را در دانشگاههای داخلی فراهم کند.
اولویت با دانشگاههای معتبر و حمایت از استعدادهای بازگشته
سیمایی صراف تأکید کرد: اولویت وزارت علوم حمایت از استعدادهایی است که بهدلیل مسائل سیاسی بینالمللی، امکان ادامه تحصیل در خارج را از دست دادهاند. این افراد نهتنها میتوانند تحصیل خود را در داخل کشور پیگیری کنند بلکه از تسهیلات و امکانات علمی متناسب با سطح خود هم بهرهمند خواهند شد.