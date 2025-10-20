حسین سیمایی‌صراف وزیر علوم در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در رابطه با کد‌های استخدامی که از چهار سال‌ گذشته باقی مانده بود و کدهای استخدامی افرادی که در حال حاضر در انتظار هستند، گفت: یک مشکلی از سال ۱۳۹۹ باقی مانده بود و ما وقتی رسیدیم با آن برخورد کردیم این بود که تعداد سهمیه‌ای که به دانشگاه‌ها داده شده بود بیش از آن سهمیه جذب شده بودند. به عنوان مثال، بین سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ برای ۳۰۰۰ نفر سهمیه‌ به وزارت علوم ابلاغ شده بود، اما وزارت علوم بیش از ۳۶۰۰ نفر را جذب کرده بود. به همین دلیل، سازمان اداری و استخدامی، جذب این ۶۵۰ نفر و خورده‌ای را قبول نمی‌کرد.

کدهای استخدامی برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ باقی مانده است

وی ادامه داد: ما رایزنی‌هایی انجام دادیم، با توجه به اینکه انتظارات مشروعی ایجاد شده بود، ما رایزنی‌هایی انجام دادیم و به این توافق رسیدیم که برای همه آن‌ها کد استخدامی صادر شد. در حال حاضر، موارد مربوط به سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ باقی مانده است. برای سال ۱۴۰۲ نیز هزار کد استخدامی صادر شده و برای حدود ۸۰۰ نفر دیگر هم در تلاش هستیم که کدهایشان را دریافت کنیم. موارد مربوط به سال ۱۴۰۳ نیز در حال رسیدگی است.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: تأخیر عمدتاً ناشی از این دلیل بود که سهمیه ابلاغی بسیار کمتر از تعداد تقاضاهایی بود که وزارت علوم انتظار آن را ایجاد کرده بود و این مشکل اکنون حل شده است.

انتهای پیام/