استقبال ایران از برقراری آتش‌بس میان پاکستان و افغانستان

استقبال ایران از برقراری آتش‌بس میان پاکستان و افغانستان
کد خبر : 1700958
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با ابراز خرسندی از برقراری آتش‌بس بین پاکستان و افغانستان، بر ضرورت شروع فوری گفت‌وگوها با هدف کاهش تنش تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ابراز خرسندی از برقراری آتش‌بس بین پاکستان و افغانستان، بر ضرورت شروع فوری گفت‌وگو بین طرفین با هدف کاهش تنش، توقف کامل درگیری و حل و فصل اختلافات از طریق دیپلماسی تاکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اهمیت احترام متقابل نسبت به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی هر دو کشور، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هرگونه مساعدت جهت حفظ آرامش و کاهش تنش بین دو کشور همسایه و مسلمان اعلام کرد.

بقائی همچنین با ابراز تاسف و نگرانی شدید از آسیب‌دیدن مردم و غیرنظامیان دو کشور از ناحیه درگیری‌های نظامی، بر ضرورت اقدام موثر از جمله تقویت همکاری‌های چندجانبه و منطقه‌ای برای پیشگیری و مقابله با تروریسم تاکید کرد.

