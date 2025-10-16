در انتخابات تناسبی ممکن است یک حزبی نتواند اکثریت مطلق آرا را کسب کند ولی به نسبت آرایی که کسب می کند دارای کرسی می شود

به گزارش ایلنا،اسکندر مومنی در گفت وگویی تلویزیونی ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص نحوه برگزاری انتخابات تناسبی، بیان کرد: انتخابات تناسبی برای اولین بار در کشور، در انتخابات شوراها که در اردیبهشت ماه سال آینده است، برگزار خواهد شد. این مرحله صرفا در تهران برگزار خواهد شد. مرحله بعد در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر خواهد بود. اِن شاءالله اگر پاسخ گرفتیم این آمادگی وجود دارد که به انتخابات مجلس هم تعمیم پیدا کند.

وی در ادامه اظهار کرد: من خیلی خلاصه توضیح می دهم. همه احزاب و جبهه هایی که دارای مجوز قانونی هستند. آنها می توانند در انتخابات شورای تهران لیست دهند.‌ یک کدی به آنها داده می شود. مثلا یک حزب ۲۱ نفر لیست داده است. یک کد به آن داده می شود.

وزیر کشور تصریح کرد: مردم انتخاب می کنند. آن کد را که انتخاب کردند انگار به همه آن لیست رای داده اند. ممکن است یک حزبی اکثریت را نیاورد ۲۰ درصد آرا یا ۳۰ درصد آرا را کسب کند. تناسبی یعنی به نسبت رای که کسب می کند، دارای کرسی می شود. این هم فعالیت ها حزبی را افزایش می دهد و هم‌ مشارکت را افزایش می دهد.

وی در ادامه تاکید کرد: ممکن است یک حزبی نتواند اکثریت مطلق آرا را کسب کند ولی به نسبت آرایی که کسب می کند دارای کرسی می شود. در این شورا صدای همه شنیده می شود. هم به وفاق نزدیک تر هست هم کار گروهی را بیشتر می کند. هم کسی کنار نمی ماند.

مومنی افزود: این مرحله در تهران برگزار می شود. البته امکان انتخاب فردی هم هست. یعنی افراد هم می توانند شخصا کاندید شوند. افراد می توانند هم فردی رای دهند و هم حزبی رای دهند. به اعتقاد ما این فرصت را برای همه ایجاد می کند. ما در دولت معتقد هستیم وظیفه ما ایجاد فرصت برابر و فراهم سازی بستر مناسب برای مشارکت همه احزاب و گروه ها است.‌ هیچ نگاه خاصی نداریم. ما دولت همه مردم هستیم. چه آنهایی که به دولت رای دادند و چه آنهایی که به این دولت رای ندادند. چه آنهایی که اصلا رای ندادند. باید فرصت را فراهم کنیم تا همه در سرنوشت کشور، سهیم باشند.

