احضار سفیر لهستان به وزارت امور خارجه

به گزارش ایلنا، در واکنش به اقدام وزیر امور خارجه لهستان در همکاری با یک گروه آمریکایی- صهیونیستی برای اجرای نمایش ضدایرانی در پارلمان انگلیس و طرح ادعاهای کذب در خصوص استفاده از پهپادهای ایرانی در منازعه روسیه - اوکراین، مارچین ویلچک رئیس نمایندگی لهستان در تهران از سوی محمود حیدری دستیار وزیر و مدیرکل مدیترانه و شرق اروپا به وزارت امور خارجه احضار شد.

در این جلسه احضار مدیرکل مدیترانه و شرق اروپای وزارت امور خارجه ضمن رد اظهارات مداخله جویانه و ادعاهای بی‌اساس وزیر خارجه لهستان، و ابراز تاسف از تکرار ادعاهای کلیشه‌ای، مراتب اعتراض شدید وزارت خارجه کشورمان را به طرف لهستانی ابلاغ نمود.

رئیس نمایندگی لهستان با تاکید بر اینکه لهستان علاقمند به داشتن روابط مناسب با جمهوری اسلامی ایران است، اظهار داشت مراتب اعتراض و نظرات طرف ایرانی را با فوریت به وزارت خارجه لهستان منتقل خواهد کرد.

انتهای پیام/