پیام تبریک امیر واحدی به مناسبت سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، متن پیام امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش به مناسبت بیست و چهارم مهرماه، سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، به شرح زیر است:

محضر حضرت حجت الاسلام و مسلمین عباس محمد حسنی

ریاست محترم سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلامٌ علیکم؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

نتیجه پیش بینی و دور اندیشی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و صدور فرمان تاریخی تأسیس نهاد ایدئولوژی سیاسی در ارتش جمهوری اسلامی ایران، شجره طیبه و نخل تناوری است که خدامحوری، ولایتمداری، ایثار، فداکاری و از خود گذشتگی در راه اسلام سلیم و عزیز و افتخار به شهادت محصول آن شده است. نقطه عطف دور اندیشی امام راحل (ره) تشکیل نیرویی برای حضور در جنگ های جدید شناختی و ادراکی امروز در قالب جنگ نرم است، جنگ هایی که در آن مرزهای فرهنگی مورد تاخت و تاز قرار گرفته و دشمن در ذهن و زندگی شخصی مخاطبین اش خاکریز زده است. تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی محصول همین نگاه هست.

نگاه عمیق و درک دقیقی که پس از آن امام سفر کرده در راهبری و هدایت فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای عزیز (مدظله-العالی) نیز به معاینه دیده ایم. آن چنان که پس از جنگ تحمیلی هشت ساله و در بزنگاه شبیخون فرهنگی دشمن، ایجاد این جبهه جدید تاخت و تاز دولت¬های استعمارگر علیه ایران اسلامی را کشف و گوشزد فرمودند و به مدافعان فرهنگی ازجمله در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران فرمان صف-آرایی تمام قد برای حضور در جنگی ناهمطراز را صادر و خود میان¬دار این معرکه و مبارزه و فرماندهی خط شکن جنگ ترکیبی شدند.

اینک در آستانه سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران ضمن دستمرزاد و عرض خدا قوت به رزمندگان جبهه جهاد فرهنگی در آن نهاد عزیز و با درود به روان کبیر انقلاب اسلامی و شهیدان عرصه فرهنگ و رسانه ارتش، توفیق روزافزون¬تان را در مواجهه با تهدیدات شناختی تمدن نازا و از نفس افتاده غرب در سایه عنایت حضرت ولی عصر ارواحنا فداه و هدایت داهیانه فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) مسئلت می نمایم .