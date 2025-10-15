به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز حل اختلاف کشور با علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران در تالار صلح مرکز حل اختلاف دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

حجت‌الاسلام صادقی در این دیدار صمیمانه از پیگیری‌ها و هماهنگی‌های رئیس کل دادگستری استان تهران در جهت تقویت شورا‌های حل اختلاف تقدیر و تشکر کرد و اظهار کرد: به‌طور منظم هفته‌ای یک نوبت از مجتمع‌های شورای حل اختلاف و دادگاه صلح و دادگستری شهرستان‌ها بازدید میدانی به عمل می‌آید و در این بازدید‌ها نقاط قوت، ضعف‌ها، نیازمندی‌ها و راهکار‌ها شناسایی و جهت برطرف کردن آن اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

وی با اشاره بر لزوم تقویت نهاد داوری در نظام قضایی کشور افزود: اگر داوری حرفه‌ای و تخصصی رونق پیدا کند، آثار مثبتی برای نظام قضایی به‌وجود می‌آید و به آینده دستگاه قضایی کمک می‌کند.

معاون قوه قضاییه تصریح کرد: از رئیس کل دادگستری استان تهران انتظار دارم در اصلاح رویه‌ها از قبیل ارجاع پرونده به دادگاه صلح و شورا‌های حل اختلاف و اصلاح نحوه ثبت گزارش اصلاحی با توجه به مواد ۱۳ و ۱۵ قانون شورای حل اختلاف اقدام شود.

حجت‌الاسلام صادقی به موضوع نیاز ستاد شورا‌های حل اختلاف استان تهران در خصوص نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از نقاط ضعف شورای حل اختلاف، فقدان نیروی انسانی است که ان‌شاءالله رئیس کل در رفع نیازمندی‌های ستاد اقدام مناسب انجام خواهد داد.

در ادامه این دیدار القاصی‌مهر ضمن قدردانی از تعامل مثبت و سازنده مرکز حل اختلاف با مجموعه قضایی استان تهران در جهت توسعه، تقویت و رفع نیازمندی‌ها بر تقویت شورا‌های حل اختلاف در کنار دادگاه صلح در راستای تسریع در ایجاد صلح و سازش تأکید کرد.

وی عنوان کرد: تلاش مجموعه قضایی دادگستری استان تهران بر این تفکر متمرکز است که زمینه رجوع به داوران حرفه‌ای فراهم شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر موضوع تسریع در روند ارزیابی متقاضیان پروانه داوری و افزایش کمّی هیأت‌های ارزیابی برای سرعت در بررسی پرونده‌ها به منظور بهره‌مندی از داوران حرفه‌ای و ترغیب مردم به استفاده از آنها تأکید کرد.

وی همچنین با تأکید بر لزوم تقویت جایگاه ستاد ملی صبر و صلح‌یاری‌ها ادامه داد: باید قضات ارجاع پرونده به داوران حرفه‌ای را در اولویت کاری خود قرار دهند تا از ظرفیت مردمی برای کاهش اختلافات و رفع منازعات و کاهش مراجعات به دستگاه قضایی استفاده شود.

لازم به ذکر است، دو طرف همچنین در خصوص اختصاص ساختمان‌های جدید در تهران جهت استقرار دادگاه صلح و شورای حل اختلاف بحث و تبادل‌نظر کردند.

انتهای پیام/