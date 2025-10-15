خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر علوم:

هزار خوابگاه در یکسال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید

هزار خوابگاه در یکسال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید
کد خبر : 1700451
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر علوم گفت: حدود ۴ هزار خوابگاه در دست احداث داریم. حدود هزار خوابگاه از این تعداد در همین یکسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، امروز در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره برنامه‌های این وزارتخانه برای احداث خوابگاه دانشجویی گفت: قبلاً هم گفتیم حدود ۴ هزار خوابگاه در دست احداث داریم. حدود هزار خوابگاه از این تعداد در همین یکسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اقدامات وزارت علوم برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان اظهار کرد: در این زمینه عوامل گوناگونی اقتصادی و سیاسی یا اجتماعی وجود دارد که باید به هر کدام از آنها توجه کرد، اما آنچه مهم است تداوم حفظ ارتباط میان آن نخبگان با کشور خودشان است. ممکن است کسی ترجیح دهد در کشور دیگری زندگی کند اما مهم این است تلاش کنیم ارتباط او با کشور و وطنش قطع نشود و همچنان این ارتباط از جنبه تخصصی کار او دنبال شود.

وزیر علوم یادآور شد: ما در حال اقدام جهت آن هستیم که عوامل مهاجرت از جمله مساله اقتصادی حل شود. در این زمینه اقداماتی انجام شده است که در آینده نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.

وزیر علوم با تأکید بر اینکه نباید شرایط داخلی کشور به گونه‌ای باشد که نخبگانی که از کشور مهاجرت کرده‌اند با وطن قهر کنند، یادآور شد: آنان با هزینه همین ملت رشد کردند و به خارج از کشور رفتند. ما برنامه‌ریزی و تلاش می‌کنیم موضوع حل شود تا حتی اگر مهاجرت کرده‌اند، در موقعیت‌هایی بازگردند، کارگاه برگزار کنند، سخنرانی داشته باشند یا در سمینارها شرکت کنند و دانشجو بگیرند.

سیمایی صراف با تاکید بر ضرورت کاهش عوامل مهاجرت، ادامه داد: یک بخش از مسئله، عوامل اقتصادی است و بخش دیگر منزلت اجتماعی افراد است همانطور که اشاره کردم در بخش اقتصادی اقداماتی صورت گرفته و بزودی اعلام می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ