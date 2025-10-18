محمدمهدی شهریاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اما و اگرهای بررسی دو فوریتی «طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) » در صحن مجلس و مخالفت نمایندگان با این طرح و ارجاع آن به کمیسیون امنیت، گفت: «CFT» موضوعی بود که در مجالس قبلی و دوره دهم مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت. سپس بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد؛ بعد از آن به مجمع تشخیص مصلحت رفت و آنجا هم مدتی به دلیل اختلافاتی که بود، مسکوت ماند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در دولت جدید آقای پزشکیان یک نامه نوشت و از مقام معظم رهبری درخواست کرد که این مسئله دوباره مطرح شود و رهبری هم موافقت کردند. یک پروسه طولانی طی کرد و کار کارشناسی بسیار زیادی انجام شد. در گذشته که پالرمو تصویب شده بود و در حال حاضر هم با یکسری شرایط، محفوظات و قیودی که گذاشتند CFT مصوب شد.

وی ادامه داد: برادران تندرو که خیلی هم ماشاالله انقلابی هستند و از رهبری هم بسیاری از مواقع می‌گذرند، از این موضوع عصبانی شدند که در شرایط فعلی صلاح نیست این موضوع مطرح شود. به نظر من در شرایط فعلی که اوضاع اقتصادی خوب نیست، مشکلات زیادی در بحث اقتصاد بین‌الملل، نقل و انتقالات و تحریم‌های بین‌المللی وجود دارد، اتفاقا دو لایحه پالرمو و CFT که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد یک مقداری بار سنگین بعد از جنگ را از کشور دور کرد.

شهریاری بیان کرد: متاسفانه این دوستان تندرو دنبال این نیستند که مسائل و مشکلات مردم حل شود و وضع اقتصادی بهبود پیدا کند و توجیهات‌شان هم واقعا درحدی نبود که بگویم توجیه است. اتفاقا همان سالی که این لوایح مطرح شد، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از شورای نگهبان یک استعلامی می‌کند که این‌ها را اگر رهبری اجازه بررسی مجدد بدهد، مجلس دیگر نمی‌تواند باطل کند، ولی اگر طرحی باشد که بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شده باشد و رهبری هم گفته باشند دوباره بررسی کنید، مانعی ندارد در واقع فقط خود رهبری می‌توانند به مجلس بگویند بررسی مجدد شود. از همین رو بررسی مجدد CFT در صحن مجلس غیرقانونی بود و آقای قالیباف اصلا نباید اجازه می‌داد این موضوع دوباره در صحن مطرح شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه دو فوریت رأی نیاورد، بعد از این موضوع برادران عزیز دنبال این افتادند که یک فوریت را مطرح کنند و دوباره امضاء جمع می‌کردند و نمی‌دانم به کجا رسید؛ ولی به نظرم از دستور خارج شد اما اگر از دستور خارج نمی‌شد و حتی دو فوریتش هم رأی می‌آورد قطعا با تفسیری که قبلا شورای نگهبان کرده بود، رد می‌شد. اگر شورای نگهبان هم تائید می‌کرد، برای دولت الزام‌آور نبود؛ چراکه مجمع تشخیص مصلحت دوباره بر مصوبه خود اصرار می‌کرد و به نظر من روز گذشته فقط وقت مجلس را گرفتند.

شهریاری در پاسخ به این‌که گفته می‌شود متحدان ما مانند روسیه و چین درخواست داشتند که ایران به CFT بپیوندد، گفت: بحث پالرمو و CFT و FATF و نپیوستن ما به آن در تجارت و مبادلات اقتصادی آن‌ها با ما مشکل ایجاد کرده است. الان نمی‌توانند با ما کار کنند. اگر این اتفاق بیفتد تسهیلاتی برای آن‌ها ایجاد می‌کند و درخواست‌شان این بود که ما هم به این کنواسیون‌ها بپیوندیم.

وی تاکید کرد: توجه داشته باشید ۲۰۰ کشور جهان به این کنواسیون‌ها پیوسته‌اند، ما و کره شمالی می‌خواهیم نپیوندیم که چه شود؟ غیر از اینکه مشکلات کشور بیشتر شود و این ادعا مطرح شود که ایران و کره شمالی دارند یک راه دیگری می‌روند و غیر از ضرر و زیان بین‌المللی، برای ما چیزی ندارند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره این‌که برخی مطرح می‌کنند کشور در تحریم است و پیوستن به CFT برای ما مشکلی را حل نمی‌کند، بیان کرد: البته درحال حاضر هم که پیوستن به این‌ها تصویب شده است، باید برویم درخواست عضویت بدهیم، آنجا بررسی شود و مخالفتی نباشد. به این معنی نیست که در این شرایط سخت تحریمی با پیوستن به این‌ها تحریم‌ها برداشته می‌شود.

وی ادامه داد: هنگامی که آقای عراقچی می‌گوید ما ۴۰۰ کیلو مواد ۶۰ درصدمان را داریم می‌دهیم که مکانیزم ماشه منتفی شود، پیوستن به این‌ها اگر می‌توانست تحریم‌ها را حل کند که باید زودتر می‌پیوستیم. پیوستن به کنوانسیون‌های اف ای تی اف به این معنی نیست که تحریم‌ها را از بین می‌برد اما تسهیلاتی با بعضی از کشورهای دوست ایجاد می‌کند و بهانه‌های مختلف و تبلیغاتی که علیه کشور دارند گرفته می‌شود و زمینه‌ای می‌شود که اگر تحریم‌ها برداشته شود، سریع‌تر به سوئیفت و بازارهای بین‌المللی بپیوندیم.

شهریاری درباره اینکه پیوستن به CFT مشکل ما برای تجارت با چین و روسیه را حل می‌کند، بیان کرد: تا حد زیادی حل می‌کند.

