دولت وضعیت نیروهای شرکتی را مشخص کند

وی افزود: آقای رئیس جمهور! و آقای دکتر نیک‌زاد عزیز به نظر من و غالب همکاران مهم‌ترین موضوع حال حاضر کشور که حضرت آقا هم بارها و بارها تاکید کردند تقویت سفره مردم و رسیدگی به معیشت بوده چون در طول ۴۶ سال و در جنگ ۱۲ روزه سرمایه خود را که همان همبستگی اتحاد، همدلی و وفاق و استقامت و ایثار بود به پای این نظام گذاشتند و دولت و مجلس باید معیشت و سفره مردم را اجرایی بکنند و کالا برگ را در اولویت قرار بدهد چرا که قیمت کالای اساسی بسیار افزایش پیدا کرده است.

سنگدوینی بیان کرد: آقای نیکزاد! در استان گلستان ۸۰ درصد مردم دارند کالا برگ می‌گیرند و ۴۵ درصد مردم که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و بعضی‌ها هم نیستند.

وی عنوان کرد: آقای دکتر پزشکیان! سرکار خانم انصاری برای مجوز تلکابین شهرستان گرگان که بیش از سه دهه می‌گذرد به مردم استان گلستان ظلم کرده مجوز را صادر نکرده است، این ظلم را بنده از طریق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و ماده ۲۳۴ دنبال می‌کنم و پیگیری می‌کنم و حق مردم استان گلستان را پیگیری خواهم کرد.

این نماینده مردم در مجلس گفت: آقای دکتر نیکزاد! کشاورزان منتظر قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی قبل از کاشتن گندم هستند مهم‌ترین محصول استراتژیک کشور که باید هر چه زودتر تصمیم‌گیری بشود، آقای دکتر نیکزاد خواهش می‌کنم در خصوص نیروهای شرکتی تصمیم‌گیری کنید ۷۳۰ هزار نفر نیروی شرکتی داریم، ما در مجلس یازدهم مصوب کردیم من از حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی و آقای دکتر قالیباف و اعضای مجمع تشخیص می‌خواهم حتماً این قشر زحمتکش را امیدوار کنند و این را مصوب بکنند و یک نکته دیگر واقعاً حق حقوق و مزایای نیروهای نظامی و انتظامی و نیروهای مسلح رو دریابید.

نیکزاد در پاسخ به تذکر سنگدوینی گفت: خرید تضمینی گندم را باید به موقع قیمت بگذارید نمی‌شود همه چیز را مجلس جلسه بگذارد ما لازم باشد باز جلسه خواهیم گذاشت با تعدادی از نمایندگان که این کار شما بکنید، سال قبل اگر خاطر مبارکتان باشد تا ما جلسه گذاشتیم و جلسه هم صبح جمع شدند و این قیمت‌گذاری را انجام دادند بالاخره طبق قانون شما باید قیمت خرید تضمینی گندم مشخص کنید در مورد شرکت‌ها من انتظارم این است که جناب آقای دکتر پزشکیان ورود بفرمایند و دستور بدهند. آقای رفیع‌زاده در جایگاه رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کارهایی را پیش برده اما اینکه اعضای دولت اختلاف نظر دارند بالاخره باید تعیین تکلیف کند این دو موضوع به حقی است که مردم از مجلس انتظار دارند.