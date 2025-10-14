به گزارش ایلنا، محمدقسیم عثمانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: دشمن سفاک و زورگو بعد از ناتوانی در عرصه نظامی، تمام تلاش خود را برای ایجاد افتراق و تفرقه قومی و مذهبی متمرکز کرده است و سعی بر این دارد با ایجاد و تعمیق شکاف‌های قومی و مذهبی، قدرت کشور را تقلیل دهد لذا هوشیاری همگان برای مقابله با این توطئه دشمن یک ضرورت غیرقابل اجتناب است.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در چنین شرایطی حساسی چند روز قبل در جریان بازی فوتبال در ارومیه، شاهد اتفاقاتی بودیم که دشمن به دنبال آن است و در عمل علیه امنیت ملی و ایجاد تنفر قومی و توهین و حتی تهدید به کشتار قومی اتفاق افتاد، توهین و شعارهای هنجارشکنانه علیه کردها به عنوان اصیل‌ترین نژاد آریایی در جریان بازی فوتبال توسط عده‌ای اجیر شده که در ارومیه و در ادامه سریال جریان‌های پان‌ترک،‌ ‌وحدت‌شکن رفتارهای زشت و دشمن شادکنی را انجام دادند که باید به شدت با آن برخورد شود زیرا این رفتار و ادامه آن می‌تواند باعث عکس‌العمل‌هایی شود که سرنخ مشکلات و معضلات جدی در استان و حتی کشور باشد.

وی تصریح کرد: مردم نجیب آذربایجان غربی اعم از کرد و ترک در کنار هم، برادرانه زندگی مسالمت‌آمیزی دارند که قابل‌تقدیر است و مسئولان امر نباید اجازه دهند جریان‌های منحرف قومی و مذهبی، این وحدت و اتحاد را با خدشه مواجه سازد.

عثمانی اظهار کرد: در این میان سکوت برخی مسئولان و برخورد تساهل و تسامح‌گونه با این موضوع از هیچ‌کس پذیرفته نیست و باید عاملان این اختلاف‌افکنی شناسایی محاکمه و ریشه‌کن شوند.

وی یادآور شد: جای بسی تاسف است که عدم شایسته‌سالاری و تبعیض در استان ما همچنان قاعده بازی در تیم مدیریتی استان است، در شرایطی که به انتخابات شوراهای اسلامی نزدیک می‌شویم همین اتفاق علامت روشنی برای حساسیت نهادهای مربوطه و هیات‌های اجرایی و نظارت در برخورد جدی با قومگرایان است.

عثمانی تاکید کرد: نباید اجازه داد افرادی که قومگرا هستند و بویی از ملی‌گرایی نبرده‌اند وارد عرصه کاندیداتوری در انتخابات شوراها شوند. کسانی که حساسیت قومی و مذهبی استان ما را درک نمی‌کنند نباید در منصب‌های مهم و حساس قرار گیرند و اصولا نباید زمینه حضور آنان فراهم شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: در انتخابات پیش‌رو تمرکز بر سلامت و درستکاری افراد جزو مهمترین اولویت‌ها است چراکه مردم در بسیاری از نقاط کشور در مورد سلامت مالی برخی از اعضای شوراها گله‌مندند و عملا نمایندگان مجلس، ابزاری برای برخورد با این موضوع ندارند.

وی افزود: در برخی از نقاط کشور، شوراهای شهر در یک دوره فعالیت ثروت‌های نجومی به جیب زده‌اند و در کمال تعجب هیچکس با این پدیده مقابله‌ای نمی‌کند و مردم از این عدم برخورد در شگفتند.البته برخی از شوراها و اعضای آنها و عموم شوراهای روستاها، خدمات شایسته‌ای را به مردم ارائه داده‌اند که عملکرد آنان قابل‌تقدیر است.

عثمانی گفت: یکی دیگر از نقشه‌های دشمن ایجاد نارضایتی در مردم است، آنکه در پیشانی نظام در برخورد با مردم قرار دارد، کارکنان دولت هستند، آیا کارکنان دولت از وضعیت شغلیشان از وضعیت معیشتیشان و از وضعیت درآمدیشان راضی هستند؟ آیا کارمندی که راضی نیست می‌تواند ارباب رجوع را راضی روانه کند؟ اگر می‌خواهید مردم ناراضی نباشند باید اول کارکنان حاکمیت را راضی کنیم. باید اول کارکنان، نیروهای نظامی و انتظامی را راضی کنیم، باید کارمندان آموزش و پرورش، کارکنان دولت و کارکنان شرکتی را سامان بدهیم، اگر این کار را نکنیم آنکه در پیشانی برخورد با مردم است کارکنان هستند و این کارکنان انگیزه ایجاد رضایت در مردم را ندارند و این ما هستیم که باید این انگیزه را در کارکنان به وجود آوریم.

عضو کمیسیون کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: اما در مورد عملکرد مجلس هم بگوییم. مجلس که در راس امور است برای کنترل قیمت‌ها و نظارت بر قیمت کالا و خدمات که نای مردم را درآورده است، چه کار موثری انجام داده است؟ مجلس برای کنترل نرخ ارز جز تماشاچی چه کاره بوده است؟ مجلس برای رفع درد کشاورزان، حل مشکل تولیدکنندگان، حل مشکل نیروهای شرکتی، ترمیم حقوق بازنشستگان، ترمیم حقوق کارکنان و رسیدگی به معیشت نیروهای نظامی و انتظامی چه اقدام موثری انجام داده است؟ مجلس باید صدای تمام ملت باشد. آیا در مجلس صدای تمام مردم در مورد دیپلماسی و مذاکرات شنیده می‌شود؟

