ارجاع طرح الزام دولت به عدم تحویل اسناد CFT به کمیسیون امنیت ملی

نمایندگان در نشست امروز با بررسی دو فوریتی طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) مخالفت کردند و طرح مذکور برای بررسی به صورت عادی به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارجاع شد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی دوفوریتی طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) با ۱۵۰ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

از این رو طرح مذکور برای بررسی به صورت عادی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شد.

 

