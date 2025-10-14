به گزارش ایلنا، محمد معتمدی زاده در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۲۲ مهر ماه) در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درباره آسیب شناسی مدیریت منابع آب کشور با بیان اینکه این کمیسیون بر اساس شکایات مردم، از شهریور ماه سال ۱۴۰۰، آسیب شناسی در حوزه مدیریت منابع آب را در دستور کار خود داشته، گفت: به دلیل شبهه سوءمدیریت و عدم انجام تکالیف قانونی که منجر به بحرانی تر شدن وضعیت آبخوان های کشور و فرونشست زمین در تعداد زیادی از دشت های ممنوعه شده و نیز وجود تعداد زیادی از سدهای ساخته شده فاقد منابع آبی کافی آغاز شد.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به بررسی این گزارش توسط مدیران و کارشناسان بره وزارت نیرو و اساتید دانشگاه ها در ۳ بخش مدیریت منابع آب، آب های سطحی و آب های زیرزمینی، عنوان کرد: در این آسیب شناسی، ابتدا سعی شد تکالیف قانونی و بالادستی بخش آب وزارت نیرو در برنامه های توسعه چهارم، پنجم و ششم مشخص و با عملکرد وزارت نیرو مقایسه شود.

وی افزود: بعد از آن وضعیت بحرانی موجود را تشخیص دادیم و در انتها تخلفات احتمالی و نیز چالش ها و کمبودها در حوزه منابع آب واکاوی شد تا به راهکارهای لازم برای ایفای تکالیف قانونی برسیم.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش این کمیسیون درباره آسیب‌شناسی های انجام شده و راهکارها را ارائه کرد که اینجا می خوانید.

محمد منان‌رئیسی در خصوص گزارش ارائه شده در صحن براساس اصل ۴۳ قانون اساسی بند ۶ و ۷ که اشاره به مدیریت درست منابع، جلوگیری از اصراف، پرورش افراد ماهر گفت: این اصول توسط وزارت نیرو مدیریت نمی‌شود و آقای رئیس شما باید وزارتخانه را در قبال این مسائل پاسخگو کنید. وقتی وزارت نیرو کار خود را به درستی انجام نمی‌دهد، وضعیت نامطلوب می‌شود.

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود درخصوص گزارش ارائه شده در صحن گفت: ایران جزو کشورهای کم آب دنیا است و متوسط بارندگی ما ۲۴۰ میلی متر بوده، بنابراین قانون برنامه هفتم همه راهکارها را برای این موضوع مشخص کرده است که باید براساس آن عمل کرد.

همچنین محمدباقر قالیباف در جریان بررسی گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد آسیب شناسی مدیریت منابع آب کشور، گفت: برخی کمیسیون ها نظراتی درخصوص نوع کار کمیسیون اصل نود با کمیسیون تخصصی دارند که حتما در جلسه شورای هماهنگی این موضوع را دنبال می کنیم ولی می خواستم این موضوع را به دوستان در کمیسیون کشاورزی بگویم اولا در انتهای جمع بندی این گزارش نوشته شده که به نتیجه رسیدن یافته های آسیب شناسی در قالب بازنگری رویه ها و ضوابط جاری است یعنی در حقیقت این گزارش که از مجلس یازدهم هم بر روی آن کار شده، در حقیقت دارد طرز کار را دنبال می کند و وارد موضوعات عملکردی نشده است.

وی ادامه داد: ولی باز هم من معتقد هستم که این موضوع احتیاج به هماهنگی بیشتر بین کمیسیون اصل نود و کمیسیون تخصصی دارد و همچنین از زحمات دوستان در کمیسیون اصل نود تشکر می کنم.

