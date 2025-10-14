در صحن مجلس؛
پرونده استنکاف دولت از بازنگری در توزیع یارانهها به قوه قضائیه ارسال شد
با رأی نمایندگان پرونده استنکاف دولت در بازنگری در توزیع یارانهها با هدف حمایت از اقشار کم درآمد جامعه به قوه قضائیه ارسال شد.
به گزارش ایلنا،در جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۲۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بند پ تبصره ۱۳ قانون برنامه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور (در اجرای ماده (۲۳۴) قانون آییننامه داخلی) مورد بررسی قرار گرفت، در نهایت نمایندگان پس از استماع، با ۱۸۹ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف، ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در صحن، این گزارش را برای پیگیری به قوه قضائیه ارسال کردند.