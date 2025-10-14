حسین نوش آبادی مدیرکل پارلمانی و قوانین وزارت امور خارجه، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در تشریح جزئیات نشست مشترک فراکسیون حمایت از ایرانیان خارج از کشور گفت: به دنبال ارتقای نقش موثر‌تر ایرانیان خارج از کشور در تصمیم‌سازی‌های داخلی و هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط اجرایی و نظارتی در امر انتخابات هستیم.

از نظر قانونی و حقوقی هیچ منعی برای بازگشت ایرانیان پناهنده وجود ندارد

وی ادامه داد: شرایط برای ورود ایرانیان پناهنده فراهم است و از نظر قانونی و حقوقی، هیچ مانعی برای بازگشت آنان به کشور، به شرط عدم ارتکاب به سایر رفتارهای مجرمانه، وجود ندارد. زیرا پناهدگی جرم محسوب نمی شود.

بیش از ۹۰ درصد ایرانی‌های مقیم خارج، به وطن خود تعلق سرزمینی دارند

مدیرکل پارلمانی و قوانین وزارت امور خارجه تاکید کرد: ما به همه ایرانیان خارج از کشور، فارغ از نوع نگاه سیاسی آنان، خدمات شایسته کنسولی را ارائه خواهیم داد و اعتقاد داریم بیش از ۹۰ درصد ایرانی‌های مقیم خارج، به وطن خود دلبستگی و تعلق سرزمینی دارند.

به گزارش ایلنا، در دیدار اعضای فراکسیون حمایت از ایرانیان خارج از کشور مجلس شورای اسلامی با حضور سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که روز دوشنبه در وزارت امور خارجه برگزار شد، مهمترین موضوعات و مسائل ایرانیان خارج از کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وزیر امور خارجه با اشاره به اهمیت تصویب قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور در مجلس شورای اسلامی، آن را نقشه راه تعامل با ایرانیان مقیم خارج از کشور توصیف و تصریح کرد: عشق و دلبستگی به ایران، نقطه پیوند مشترک همه ایرانیان است و همین همبستگی بود که در جریان دفاع مقدس از میهن در برابر هجمه نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا به بهترین شکل متبلور شد.

وزیر امور خارجه با تاکید بر اهمیت بهره‌مندی از توانمندی‌های علمی و فناوری ایرانیان خارج از کشور برای رشد علمی و اقتصادی کشور، ضرورت ترغیب هموطنان خارج از کشور به مشارکت در آبادانی کشور و برنامه‌ریزی عملیاتی برای پیشبرد این مهم را خاطرنشان کرد

عراقچی تقویت مشارکت ایرانیان خارج از کشور در تعیین حق سرنوشت خود با حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری را موجب تقویت حس وطن دوستی و افزایش روحیه‌‌ی تعلق و دلبستگی به ایران دانست و تاکید کرد: باید برای ارتقای نقش موثر‌تر ایرانیان خارج از کشور در تصمیم‌سازی‌های داخلی تلاش کنیم و بر همین اساس هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط اجرایی و نظارتی برای بررسی امکان رای‌گیری پستی یا الکترونیکی در انتخابات ریاست جمهوری در جریان است.

