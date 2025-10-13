به گزارش ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر از نشست امروز کمیسیون (یکشنبه ۲۰ مهرماه) با حضور سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه پیرامون ارائه گزارش وزارت امور خارجه در مواجهه با رخدادهای منطقه قفقاز از قبیل کریدور زنگزور، بررسی مشکلات مبتلا به اتباع بیگانه موسوم به خاوری‌ها، گزارش اقدامات انجام شده در خصوص حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر جزایر سه‌گانه و همچنین گزارش آخرین وضعیت گسترش روابط با کشورهای چین و روسیه خبر داد.

تاکید بر توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه به منظور استحکام روابط

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس در زمینه کریدور زنگزور ادامه داد: جمهوری اسلامی در مسیر با کشور ارمنستان دارای مرز مشترک است و در جلسه امروز کمیسیون در راستای فعالیت‌های اقتصادی و تبادلات تجاری تأثیرگذار به منظور استحکام روابط با کشورهای همسایه به ویژه کشورهای حوزه قفقاز جنوبی بحث و تبادل نظر شد.

وی با تأکید بر نظام‌مند شدن حضور اتباع در کشورمان نیز افزود: برخی از اتباع به صورت اقامت موقت و نیروی کار و برخی نیز در قالب اقامت بلندمدت در کشور حضور دارند، همچنین نیاز است تا اخذ تابعیت در خصوص برخی از اتباع انجام شود که در این موضوع نیز رایزنی‌های لازم با وزیر امور خارجه انجام شد.

پایان شطنت‌ها درخصوص جزایر سه‌گانه با ارائه اسناد و مدارک رسمی در مجامع بین‌الملل

پژمانفر اثبات حقوقی مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه را به عنوان موضوع اصل مورد پیگیری کمیسیون در جلسه امروز عنوان کرد و افزود: شیطنت‌ها و اظهارات غیرواقعی از سوی برخی کشورهای عربی و اروپایی در ارتباط با جزایر سه‌گانه وجود دارد، از این رو وزیر امور خارجه بیان کرد که در راستای برخورد با اظهارنظرات بی‌پایه و اساس ضمن جمع‌آوری تمامی اسناد و شواهد موجود از مالکیت ایران بر جزایر سه گانه، دفاع حقوقی کاملی را در مجامع بین‌المللی دنبال کرده و ادامه خواهیم داد و گزارش اقدامات نیز به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و اصل نود ارائه می‌شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با توجه به تکالیف سازمان برنامه و بودجه نیز گفت: در این راستا باید اعتبارات لازم برای کارهای تحقیقاتی و پژوهشی لحاظ و همچنین خدماتی که منجر به ماندگاری بیشتر مردم در جزایر سه‌گانه به ویژه جزیره ابوموسی می‌شود را در اختیار قرار دهد چرا که خانوارهای بسیاری در جزیره ابوموسی ساکن و فعالیت اقتصادی دارند، همچنین فرزندان آن‌ها نیز در آنجا متولد می‌شوند اما به دلیل امکانات محدود ناچار به خروج از این منطقه می‌شوند بنابراین نیاز است تا شرایط اقتصادی و امکانات رفاهی برای ماندگاری مردم در این منطقه فراهم شود که در این راستا وزارت امور خارجه متعهد شد تا کار را به صورت جدی پیگیری کند.

افقی روشن پیش‌روی روابط ایران با چین و روسیه

وی با اشاره به موضوع دیگر مورد رسیدگی در کمیسیون در راستای گسترش روابط با کشورهای چین و روسیه نیز ادامه داد: این دو کشور همواره روابط خوبی با کشورمان داشته‌اند؛ همچنان که روسیه در جنگ ۱۲ روزه و پس از آن نیز با وجود شیطنت‌هایی اروپا و آمریکا پایبندی و همراهی خود را به کشورمان نشان داد.

پژمانفر قرارداد ۲۵ساله با کشور چین را در نتیجه تلاش وزارت خارجه و دولت برای توسعه روابط پایدار با این کشور عنوان کرد و افزود: مجلس نیز برای ادامه روابط با این کشور اصرار داشته است؛ همچنان که انتخاب سفرای ایران در چین و روسیه نیز در راستای توسعه و تعمیق روابط با این دو کشور و بهره‌مندی از ظرفیت‌های آن‌ها و همچنین تبادل توانمندی‌های کشورمان بوده که در این راستا بر اساس گزارش ارائه شده توسط وزیر امور خارجه شاهد افق روشنی در روابط ایران، چین و روسیه خواهیم بود.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس گسترش روابط با کشورهای دارای منافع مشترک بالاخص چین و روسیه را به عنوان پیامی به کشورهای همسایه عنوان کرد که ما هیچ زمان مسائل کشورمان را به کشورهای اروپایی و آمریکایی گره نمی‌زنیم و امروز توانسته‌ایم با ارتباط با کشورهای قوی، توانمند و با انگیزه مسیر خود را ادامه دهیم.

